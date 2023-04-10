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Fuat Oktay Ankara'da krize neden oldu

Ak Parti’li 14 bakanın milletvekili aday listelerinde yeraldığı 28. Dönem parlamentosu için yapılacak seçimler öncesinde başkent Ankara’da Ak Parti’nin listesi, parti teşkilatında krize neden oldu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 10:25
Fuat Oktay Ankara'da krize neden oldu

Fuat Oktay Ankara'da krize neden oldu

Dün siyasi partilerin YSK’ya verdiği listelerde siyasi kulislere yansıyan bilgilere göre en sorunlu  partinin İYİ Parti olduğu değerlendirildi. 

Ak Parti listesinde 3. Bölge 1. Sıradan  yeralan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ismi AK Parti teşkilatlarında  memnuniyetsizlik yarattı.  Aslen Yozgatlı olan Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı döneminde milletvekillerinin bile kendisine ulaşamadığından şikayetçi olan AK Partililer, yine 3.bölge 2. Sıradan aday gösterilen Konya Milletvekili Leyla Usta’dan da rahatsız oldu. 

Ak Partililer’in listelerde rahatsız olduğu isimlerden biri de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. EYT sorununun çözümünde prim gün sayısı nedeniyle yüzbinlerce EYT’li emekli olamamanın faturasını Vedat Bilgin’e çıkartınca Bilgin’i savunamayan AK Partililer, istifa ettirilen Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in de 2. Bölge 5. Sıradan aday gösterilmesinden hoşnut olmadı. 

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın torunu Ahmet Fethan Baykoç’un 3. Bölge 5. Sıradan aday gösterilmesinin de doğru olmadığını dile getiren Ak Partililer’in, Erbakan Hoca’nın torununun seçilemeyecek sıraya  yerleştirildiği için huzursuz  olduğu kulislere yansıdı.

CHP’de ise YSK’ya verilen Ankara listelerinde Deva ve Gelecek Partililer’in  yeralması soru işaretleriyle değerlendirilirken milletvekili aday listelerini üye bazında önseçim yaparak belirleyen  İyi Parti’nin en sıkıntısız parti olduğu belirtiliyor.
İYİ Parti 3. Bölge 1. sıra adayı Yüksel Arslan, tüm partilerde Ankara milletvekili adayları içinde seçilebilecek sırada olan tek Ankaralı olarak göze çarpıyor. 

Aslen Beypazarlı olan ve uzun yıllar Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanı olarak bürokraside görev alan Yüksel Arslan’ın Ankaralı seçmenle uzun yıllar birebir temasta olduğunu ifade eden siyasal gözlemciler, milliyetçi kanatta saygın bir ismi olan akademisyen kökenli İYİ Parti sözcüsü Prof. Dr. Kürşat Zorlu’nun da 3. Bölgeden 2.sıra adayı olmasının listeyi sürükleyeceği görüşünde. 

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Koca’nın yeraldığı 3 . sıradan sonra seçilebilecek sırada yeralan Avukat Sevin Çağlayan’ın ismi İYİ Parti kadın teşkilatlarında memnuniyetle karşılanırken otoriteler İYİ Parti’nin bu seçim bölgesinde 5 milletvekilliğini zorlayabileceği görüşünde.
Ankara 1. Bölge adayları Koray Aydın, Ahmet Fakıbaba ve kadın aday Kevser Ofluoğlu’nun da seçilmesine kesin gözle bakılırken, 2. Bölgede işadamı Adnan Beker ve Av. Sedat Aksakallı’nın da Meclis’e gideceği görüşü ağır basıyor.

MHP’nin Ankara listesi ise siyasi gözlemcilere göre, herhangi bir heyecan yaratmadı. Aslen Yozgatlı olan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ankara 2. Bölge 1. Sıra adayıyken, yine Ankara 1.bölge 1.sıra adayı Prof. Mevlüt Karakaya geçen dönem  Adana milletvekili idi. 3. Bölgede de halen milletvekili olan Yaşar Yıldırım ile Erkan Haberal’ın ardından Melih Gökçek’in belediye bürokratı olan Seçkin Odabaşı’nın 3. Sıradan aday olması  da MHP’de tepkiyle karşılandı.

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktaySeçimSeçim 2023AkpChpİyi Parti
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