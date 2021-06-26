Galataport İstanbul’da tasarım harikası süper otomobiller sergisi

Galataport İstanbul’da tasarım ve mühendislik harikası süper otomobiller sergisi

İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya gibi onlarca ülkeden gelen 100’e yakın özel tasarım, modifiye süper otomobil ve sahipleri, Galataport İstanbul’un 200 yıl sonra ilk defa erişime açılan rıhtımında otomobil meraklılarıyla buluştu.

ÖZEL tasarım, modifiye edilmiş süper otomobiller organizasyonu OneLife Rally, Boğaz’ın eşsiz kıyısı Galataport İstanbul’da, Paket Postanesi’nin rıhtımında otomobil severleri ağırladı. Balkanlar’da düzenlenen ilk ve tek otomobil etkinliği olan ve Balkanların çok kültürlü yapısını bir araya getiren OneLife Rally, beşinci yılında başlangıç noktası olarak Galataport İstanbul’u seçti. Özel yapım ya da modifiye Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Maserati gibi markalardan oluşan 100’e yakın süper otomobil, Karaköy sahil şeridini renklendirdi.

Mehmet Bali: Kültürleri buluşturan büyük bir mahalle

İngiltere, ABD, Almanya, İsviçre, Slovenya, Avusturya, İspanya, Rusya, İsveç, Malta, Lüksemburg, Hollanda ve Bosna gibi farklı ülkelerden otomobilleriyle İstanbul’a gelen sürücüler, konuklara etkinliği ve otomobillerini tanıttı. Farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen yüzlerce insanın aynı platformda buluşmasının çok değerli olduğunu vurgulayan OneLife Rally üyeleri, İstanbul gibi muhteşem bir şehrin OneLife Rally’nin başlangıç noktası olmasından duydukları mutluluğu da dile getirdiler.

Galataport İstanbul projesiyle 200 yıl sonra halkın erişimine açılacak olan sahil şeridinde, tarihi Paket Postanesi’nin rıhtımında konukları ağırlayan Galataport İstanbul CMO’su Mehmet Bali, tasarım ve mühendislik harikası süper otomobillerin tarih ve deniz ile buluştuğu bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yer altında inşa edilen kruvaziyer terminali ve dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi inovasyonu sayesinde, İstanbul ve Karaköy’ün tarihi Boğaz yürüyüş rotasına kavuştuğunu vurgulayan Bali, sözlerini şöyle sürdürdü:

“200 yıldır erişime kapalı olan Karaköy sahil şeridi herkesin kullanımına açılıyor. Tarihi yarımada manzarası karşısındaki eşsiz konumuyla Galataport İstanbul, hayatı her rengiyle soluyabileceğiniz bir mahalle. Boğaz manzarasına karşı unutulmaz lezzetler, açık havada alışveriş keyfi, kültür sanat ve tarihle dolu büyük bir mahalle. Hem İstanbullulara hem de Türk ve yabancı misafirlerimize artı değer katan yenilikçi bir deneyim sağlamak burada önceliklerimizin başında geliyor. Bu etkinliği, yıllar boyunca yaşadığı değişimi ve ağırladığı sayısız kültürden misafiri hala barındıran ve detaylı bir restorasyon çalışması ile yeniden hayat bulan Galataport İstanbul’un simge yapılarından Paket Postanesi’nin önünde yapmak da ayrı bir gurur kaynağı bizim için. Spora, teknoloji ve inovasyona, şehrimiz ve ülkemiz turizmine değer katacak etkinliklere, iş birliklerine bundan sonra da devam edeceğiz.”

OneLife Rally sürücüleri, Galataport İstanbul’un ev sahipliğinde İstanbul’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgularken, aralarında sahiplerine özel olarak üretilen modellerin de olduğu otomobilleri yakından inceleme, direksiyon başına geçme fırsatı bulan konuklar da, farklı ve bir o kadar da eşsiz deneyim yaşadı. Etkinliği “Otomobil kullanmak bizler için bir felsefe. Biz yarışmıyor, hız peşinde gitmiyoruz. Otomobilleri ve yeni yerler keşfetmeyi, seyahati, gidilen şehirlerin hayatlarımıza yeni şeyler katmasını seviyoruz. Vizyonumuz hayatta bir kez karşımıza çıkacak türden deneyimler yaşatan muhteşem Balkan ülkelerinin dinamik, yükselen, etkileyici imajını daha yukarılara taşımak.” diyerek anlatan OneLife Rally kurucusu Nick Papis, her yıl farklı ülkeler ve şehirler seçtiklerini, gittikleri ülkelerde gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Eşsiz özellikleriyle türünün tek örneği süper otomobiller

Beş yıl önce Balkanlar’da başlayıp hızla birçok şehri rotasına ekleyen OneLife Rally etkinliği ile bu yıl ilk defa İstanbul’a gelen ve Galataport İstanbul’da sergilenen eşsiz otomobiller, dünyanın önde gelen markalarından oluşuyor. Bu araçları benzerlerinden ayıran ise özel üretim ve türünün tek örneği olmaları. Galataport İstanbul’da sergilenen süper araçlar arasında markanın ilk PHEV (Şarjlı Hibrit Elektrikli Araç) donanımlı modeli Ferrari SF90, dünyanın şu ana kadar en başarılı V10 motoru ile fark yaratan Lamborghini HURACAN EVO ile son model turbo şarjlı, V12 motorlu Rolls Royce Wraith gibi araçlar yer aldı.

OneLife Rally’nin sıradaki durağı Sofya

Aralarında uluslararası ticaret şirketi sahibinden tekstil yöneticilerine, doktorlardan yatırımcılara kadar farklı mesleklerden iş insanlarının bulunduğu OneLife Rally sürücüleri, 26 Haziran Cumartesi günü düzenlenen etkinlikten sonra 27 Haziran Pazar sabah saatlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentine doğru yola çıkacak. Galataport İstanbul’dan konvoy halinde yola çıkan süper otomobiller Beşiktaş, Barbaros Bulvarı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken heyecan verici görüntülere sahne olurken; etkinliğin sıradaki durakları Sofya, Priştina, Belgrad, Saraybosna, Budapeşte ve Prag olacak.