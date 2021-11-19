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Gece yarısı ne olacak? | Ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son faiz indirimi kararına sessiz kalan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınacağı haberleri politika kulislerini hareketlendirdi.

19 Kasım 2021 Cuma 18:50
Gece yarısı ne olacak? | Ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisi

Ekonomi yönetiminde değişiklik mi olacak?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son faiz indirimi kararına sessiz kalan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınacağı haberleri politika kulislerini hareketlendirdi.


Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ekonomi yönetimi ile ters düştüğü iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınacağı ya da istifa edeceği iddiaları ortalığı karıştırdı. 
Erdoğan'ın enflasyonla mücadelede faiz indirimi kararın ardından dolar karşısında cumhuriyet tarihinin en dip noktasını gören Türk Lirası'nın piyasalarda dalgalanması devam ederken, Ankara'da istifa ya da görevden alma konuşuluyor. Merkez Bankası eski başkanlarından Durmuş Yılmaz akşam saatlerinde yayınladığı mesajda "Gece yarısı Resmi Gazete'yi takip edin. Ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak' derken, kabinede muhtemel bir değişikliğin sinyalini verdiği iddia ediliyor.
 
Son Güncelleme: 19.11.2021 18:54
Anahtar Kelimeler:
AnkaraPolitika
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