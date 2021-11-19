Gece yarısı ne olacak? | Ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisi

Ekonomi yönetiminde değişiklik mi olacak?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son faiz indirimi kararına sessiz kalan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden alınacağı haberleri politika kulislerini hareketlendirdi.





Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım konuşma aşagıdadır. Bu bir bilgi ve duyuma dayanmıyor var olan belirsizliklere vurgu yaptım https://t.co/iT4h8R9xVq pic.twitter.com/COt6TcY5Hg — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 19, 2021

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ekonomi yönetimi ile ters düştüğü iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı'ın görevden alınacağı ya da istifa edeceği iddiaları ortalığı karıştırdı.Erdoğan'ın enflasyonla mücadelede faiz indirimi kararın ardından dolar karşısında cumhuriyet tarihinin en dip noktasını gören Türk Lirası'nın piyasalarda dalgalanması devam ederken,'da istifa ya da görevden alma konuşuluyor.eski başkanlarındanakşam saatlerinde yayınladığı mesajda "Gece yarısı Resmi Gazete'yi takip edin. Ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak' derken, kabinede muhtemel bir değişikliğin sinyalini verdiği iddia ediliyor.