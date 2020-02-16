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Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı, yapılan tüm engellemelere rağmen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından açılışı yapıldı.

16 Şubat 2020 Pazar 17:18
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı açıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından daha önce alışına izin verilmeyen ve binası mühürlenen Gelecek Partisi, il başkanlığı yeni binasını Küçükçekmece'de hizmete açtı. İstanbul İl Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı. Küçükçekmece'deki il başkanlığının açılışını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Kalabalık bir vatandaş toplulluğunun katıldığı il binası açılış töreninde Davutoğlu önemli mesajlar verdi,

Açılış töreninde konuşan Davutoğlu, "Bu hafta özel bir hafta. Bu hafta cemre havaya düşüyor. Baharın habercisi cemrenin havaya düştüğü haftadayız. Sonra suya sonra toprağa düşecek. İşte nasıl cemre havaya düştüğünde baharın habercisiyse Gelecek Partisi de ülkemizin iklimine bir bahar habercisidir. Allah cemremizi, mekanımızı hayırlı eylesin" dedi.

Davutoğlu ve beraberindekiler daha sonra il başkanlığının açılışını yaptı.

Gelecek Partisi'nin İstanbul'da il binası tutma girişimi bir yıl boyunca sürdü. Ak Parti'nin intikamından korkan çok sayıda mülk sahibi, Davutoğlu ve ekibine bina vermekten çekindi.

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Gelecek PartisiIstanbul Il Başkanlığı
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