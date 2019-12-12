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Gelecek Partisi resmen kuruldu | Hayırlı olsun

Kurucu Genel Başkanlığı'nı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nın yaptığı Gelecek Partisi, İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini verdi.

12 Aralık 2019 Perşembe 17:29
Gelecek Partisi resmen kuruldu | Hayırlı olsun

Gelecek Partisi resmen kuruldu | Hayırlı olsun


AK Parti'den ayrıldıktan sonra Türkiye genelinde teşkilatlanmasını tamamlayan Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. 

İsmi “Gelecek Partisi” olduğu öğrenilen yeni partinin kuruluşu için Ahmet Davutoğlu’nun ekibi İçişleri Bakanlığı’na giderek dilekçelerini sundu


Yeni partinin kuruluş dilekçesini vermek üzere Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Nedim Yamalı, Feramüz Üstün, İzzettin Küçük ve Yeşim Karadağ İçişleri Bakanlığı’na gitti.


Bakanlığın dilekçeyi ve belgeleri inceledi.

AYHAN SEFER ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı çıkışı sonrası açıklama yapan Ayhan Sefer Üstün, "Kurucu üyelerinin başka partilere üyelikleri soruluyor. Kurucuların adli durumları inceleniyor. Maksimum 1 saat içinde tüm prosedür tamamlanarak hukuki süreç tamamlanmış olacak. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Alındı belgesini aldıktan sonra sizlerle yeniden görüşürüz. Yarın saat 10.00'da kurucular kurulunun, partinin programının tanıtımı olacak" dedi.

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ile Selçuk Özdağ ve 24. Dönem Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski vali İzzettin Küçük, AK Parti eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ'dan oluşan heyet, öğlen saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na giderek başvuruyu yaptı.

Parti'nin kuruluşu, ismi ve logosu yarın saat 10.00'da Ankara'da kamuoyuna duyurulacak.

Partinin 130 kişiyi aşkın Kurucular Kurulu da, yarın yapılacak basın toplantısında açıklanacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Gelecek Partisi
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