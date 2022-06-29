Gökçek, 6 milyar dolarlık jelibon yataklarını anlattı

Gazeteci yazar Murat Muratoğlu'nun 'Adıyaman'da iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon yatağı bulundu' twtini gerçek sanan Melih Gökçek canlı yayında zor durumda kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Sözcü yazarı Muratoğlu'nun "Adıyaman’da iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı" göndermesini gerçek sanıp canlı yayında anlattı.

Adana'da bulunan petrolden sonra,

Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı... — Murat Muratoglu (@sozcumuratoglu) June 28, 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Karadeniz'de doğalgaz 'müjde'lerine bir yenisini daha katması ve son olarak açıkladığı "Adana'da petrol" rezervi bulunduğuna dair açıklamaları sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Gökçek "Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" paylaşımını gerçek sandıhttps://t.co/Eg10qetC41 pic.twitter.com/r5qAFbjiLV — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 28, 2022

Son olarak Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, yeni açıklanan 'müjde'ye göndermede bulunarak “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” paylaşımı yaptı ve büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Karadeniz'de doğalgaz 'müjde'lerine bir yenisini daha katması ve son olarak açıkladığı "Adana'da petrol" rezervi bulunduğuna dair açıklamaları sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Son olarak Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, yeni açıklanan 'müjde'ye göndermede bulunarak “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı…” paylaşımı yaptı ve büyük ilgi gördü.

"NE DEMEK JELİBON BİLMİYORUM, AMA RESMİ ŞEY"

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek de, Muratoğlu'nun bu paylaşımını ciddiye aldı.

Ankara Masası TV yayınına katılan Gökçek, Muratoğlu'nun "6 milyar dolarlık jelibon rezervi" paylaşımını şu sözlerle anlattı:

Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. (Fake falan olmasın başkanım? sorusu üzerine) Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.

