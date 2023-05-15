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Gökhan Zan TBMM'ye giremedi

Türkiye'yi sarsan deprem felaketi sırasında Hatay'ın sesi soluğu olan ünlü futbolcu Gökhan Zan, Meclis'e girmek için yeterli oyu alamadı

15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:18
Gökhan Zan TBMM'ye giremedi

Gökhan Zan TBMM'ye giremedi


Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre deprem bölgesinden aday olan isimler hayal kırıklığına uğradı. Deprem felaketinde bölgedeki yurttaşların sesi olan ve İYİ Parti Hatay 2. sıra milletvekili adayı gösterilen, ünlü futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçilemedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan ve milletvekili adayı olarak gösterilen Gökhan Zan, istediğini alamadı.

İYİ Parti'den Hatay 2. sıra milletvekili adayı gösterilen, eski futbolcu Zan milletvekili seçilemedi.

ÜNAL KAHRAMAN MECLİS'E GİRDİ!

İYİ Parti'nin Konya'dan milletvekili adayı gösterdiği Ünal Karaman ise, milletvekili seçildi. Eski Trabzonspor teknik direktörü olan Ünal Karaman, kesin olmayan sonuçlara göre siyaset hayatına atılıyor.

Anahtar Kelimeler:
SeçimHatayGökhan Zan
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