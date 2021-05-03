Görüntü kaydı yasağına iptal için dava

Polisin olaylara müdahalesi sırasında meraklı vatandaşların cep telefonu ile kayıt almasından, toplumsal olaylarda görüntü alınmasına kadar getirilen yasak Anayasa'ya aykırı mı? Konu hukuk çevrelerinde tartışılırken Ankara Barosu, Bakan Soylu'nun savunduğu EGM Genelgesi'ni Yargıtay'a taşıdı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesini ve adli işlem yapılmasını istendiği genelge yargıya taşındı. Ankara Barosu, genelgesinin iptali için Danıştay'a başvurdu.



Emniyet Genel Müdürlüğü, 27/4/2021 tarihinde ‘Ses ve Görüntü Kaydı Alınması’ başlıklı, polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesinin ve adli işlem yapılmasının istendiği bir genelge yayınlamıştı.

Gelişen teknolojiyle birlikte ses ve görüntü alınmasının sıklaştığı, bunların dijital platformlarda da paylaşıldığına dikkat çekilen genelgede, bu durumun özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasını ihlal ettiği, bazen de polisin görev yapmasını engelleyecek boyuta ulaştığı belirtildi. İşte bu nedenle kayıt yapan kişilerin engellenmesi ve adli işlem yapılması istendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nü tartışma yaratan genelgesi yargıya taşındı. Ankara Barosu, genelgesinin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Ankara Barosu'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Genel olarak bireylerin savunma haklarını ilgilendiren, savunmanın delil toplama haklarına müdahale içeren, hukuk devleti ilkesini zedeleyen, hukuka aykırı emir ve talimat veren İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Genelgesinin, yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli açtığımız dava Danıştay 10. Dairesi’nin 2021/2606 E. sayılı dosyasında görülecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.