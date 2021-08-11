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Gülizar Biçer Karaca | Buğday ithalatıyla üreticiyi bitirdiler

Çivril'de buğday üreticileri ile buluşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca çiftçilerin sorunlarını dinledi. Gülizar Biçer Karaca 'Çiftçi tüccarın insafına terk edildi" dedi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:08

Gülizar Biçer Karaca | Buğday ithalatıyla üreticiyi bitirdiler

Denizli’nin Çivril ilçesinde ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’ya dertlerini anlatan çiftçiler; yüksek maliyetlerden yakındı, buğdayın tarlada kaldığını, ithal buğday getirilirken çiftçinin kaderine terkedildiğini anlattı:

EN AZ 3 TL!

"Buğdayı biz tarladan kaldırmadan, Suriye’den buğday girişi başladı. Ne oldu bizim buğday beş para etmez oldu. Bizim buğdayımız tarladan kalkmadan Suriye’den ithal buğday gelmeye başladı. Bizim buğday üreticimiz hiçbir para kazanamadı. Şu anda buğdayın kilosunun en az 3 TL olması lazım, çiftçinin zararını çıkarması için… Buğdayın kilosu şu anda 2.20 TL’den satılıyor şu an. Ben 2.20’ye sattığımda hiçbir kar elde edemem, hatta zarar ederim. Ben de diyorum ki Suriye’den ithal buğday alacağına öncelikle bizim mahsullerimizi al, bizim çiftçimin buğdayını al; kalmadığı zaman Suriye’den sonra alacaksan al… Bizim mahsul tarlada kaldı, Suriyelilerin ithal buğdayı ülkede…" 

BUĞDAYLAR BAŞAK VERMEDİ

"Kuraklık nedeniyle buğdayda rekoltede aşırı düşüş var, buğdayların çoğu başak çıkarmadı, saman durumuna geldi. Bazı çiftçiler yer altı suyu olabilenler ufak tefek sulama yapabildi, mazot gübre gibi bir sürü maliyetle birlikte buğdayı biraz olanlar oldu ama onlar da değerinde satamıyor."

MALİYETLER YÜKSEK

Bir başka çiftçi ise "Geçen yıl 15 liradan saman maliyetim var, bu sene 35 liraya zamlandı. Sorun büyük ama millet kendi haline gidiyor. Çoğu dert etmiyor." Diyerek maliyetlere ve zamlara dikkat çekti. 

TÜCCAR ELİNE BIRAKILAN ÇİFTÇİ

CHP’nin üretici birlikleri kurulması yönünde daha önceden çözüm önerileri ve vaatleri olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kapandığını, baş fiyat belirlenerek üreticiyi koruyan bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Gülizar Biçer Karaca "çiftçiyi kaderiyle başbaşa bıraktılar. Çiftçiyi tüccarların eline bıraktılar." Diyerek ithalata dayalı tarım politikasını eleştirdi. 
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Son Güncelleme: 11.08.2021 10:57
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