Gülizar Biçer Karaca'dan Saray Tablosu

4 milyon TL Saraya değil halka harcansa?





CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın hesapladığı ve ortaya koyduğu tabloya göre; Sarayın yıllık gıda harcaması 4 milyon TL halka harcansaydı 500 bin çocuğa günlük süt, 2222 aileye aylık ihtiyacı olan et dağıtılabilirdi.



Sayıştay raporlarıyla ortaya çıkan Sarayın bir günlük harcaması 10 milyon TL ve yıllık gıda harcaması olan 4 milyon TL ile neler yapılabileceğini hesaplayan CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; yoksulluğun insan hakları ihlali olduğuna dikkat çekti ve korkunç israfı rakamlarla ortaya koydu:

SARAYIN YILLIK ERZAK GİDERİ 4 MİLYON TL HALKIN TEMEL GIDA İHTİYACINA HARCANSAYDI

Sarayın bir yıllık sadece erzak gideri Sayıştay raporuna göre 4 Milyon TL olarak belirtiliyor. Gıda harcamasını et, süt, yumurta, pirinç, bulgur gibi temel gıdalara, ya da domates ve patates gibi yaygın tüketilen sebzelere harcansaydı yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin temel ihtiyaçları karşılanabilirdi.

- Ankara Ticaret Borsası'ndan günlük aldığımız fiyatlar göz önünde bulundurularak yaptığımız hesaplamaya göre; 4 milyon TL ile 40-44.4 ton et alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilir.

- Türkiye'de ortalama tüketim rakamlarına göre 4 kişilik bir aile için öngörülen ayda 20 kilo et tüketimi baz alındığında 2000-2222 aileye et desteği yapılabilir.

- Halka sarayın yıllık erzak harcaması kadar süt dağıtılacak olsaydı, piyasadaki ortalama perakende fiyatlarına göre satın alınabilecek kutu süt miktarı 200 ton! 1 yaş üzeri bir çocuğun günlük süt ihtiyacı iki bardak, yani 400 ml olarak kaydedilmektedir. Bu durumda rakam 500 bin çocuğun günlük ihtiyacına denk gelir.

- En pahalı perakende patates fiyatı üzerinden dahi hesaplandığında Sarayın şaşalı harcamaları yerine vatandaşlara 667 ton patates alınabilir.

SARAYIN BİR GÜNLÜK HARCAMASI 10 MİLYON TL HALKA HARCANSAYDI:

Geçtiğimiz aylarda yapılan sözde iyileştirmelerle Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3500 TL'ye çıkartıldı. Bu hesapla bile Saray'ın bir aylık harcaması 2857 kişinin emekli maaşına denk geliyor.

Bugün engelli vatandaşlar için evde bakım aylığı, son düzeltmelerle 3336 TL olarak kayıtlara geçmekte… Saraya değil vatandaşa harcansa tam 2999 kişiye daha evde bakım ücreti ödenebilir.

- 1.818 asgari ücretlinin maaşı ödenebilir

- 9/1’i öğretmen maaşı olan 8.576 TL’den; 1.166 öğretmen maaşı ödenebilir.

- BİSAM’a göre 7.002 olan açlık sınırı için; sınırın altında yaşayan 1.428 haneye destek sunulabilir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır.

- Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.918 lira, yetişkin bir kadın için 1.803, 15-18 yaş bir genç için 1.983, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.298 liradır. Buna göre; 5.213 erkeğe, 5.546 kadına, 7.704 4-6 yaş arasındaki çocuğa aylık yaşamaları için gereken gıda için destek sunulabilir.

- BİSAM verilerine göre 24.221 olan yoksulluk sınırı için; 412 aileye yoksulluk sınırında yaşamaları için aylık destek sunulabilir.

- Eğitim-İş verilerine göre okul öncesi eğitime başlama maliyeti 7.626 TL, ilkokula başlama maliyeti 12 bin 500 TL’dir. Bu veriler baz alındığında 1.311 okul öncesi öğrenciye, 800 ilkokul öğrencisine destek sunulabilir.

- Devlet üniversitesinde okuyan öğrencinin aylık maliyeti minimum 5bin, vakıf üniversitesinde okuyanların aylık maliyetinin minimum 7bin TL olduğunu göz önüne aldığımızda; 2bin devlet üniversitesi öğrencisinin, 1.428 vakıf üniversitesi öğrencisinin maliyeti karşılanabilir

- KYK tarafından; lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL, doktora öğrencilerine de 2bin550 TL burs verilmektedir. Bu veriler doğrultusunda; 11.765 lisans öğrencisine, 5.882 yüksek lisans öğrencisine, 3.921 doktora öğrencisine burs verilebilir.

- 1.684 TL yaşlılık aylığından; 5.938 kişiye yaşlılık aylığı ödenebilir.

Sarayın günlük harcaması saraya değil üretime ve üreticiye yapılsaydı;

10 milyon TL; buğday, arpa, çavdar ya da yulaf ekili 238.095 dönüm, çeltik ve pamuk ekili 131.579 dönüm araziye, 400.000 dönüm zeytinliğe ve 666.667 kovan için verilen tarımsal desteğe eşit.

FEDA ETME VEDA ET

Sahada yaptığı ziyaretlerde bir aydır çocuğuna yumurta yediremediğini söyleyen, salçalı suyu çorba niyetine çocuğuna vermek zorunda kalan kadınların yaşadığı sorunlara, toplumun farklı kesimlerinin yaşadığı derin yoksulluğa CHP olarak “insan onuruna uygun” bir anlayışla son vereceklerini ifade eden Gülizar Biçer Karaca saraya veda vakti geldiğini söyledi ve çocuğunuzun rızkını feda etmeyin, Saraya veda edin çağrısı yaptı.

CHP olarak diyoruz ki: Benim çiftçi kardeşim tarlanı feda etme, haklarını gasp edene veda et.

Benim genç kardeşim geleceğini feda etme, özgürlüklerini yok sayan bu zihniyete veda et.

Benim yoksul kardeşim, çocuğunun rızkını feda etme, sömürüye veda et.

Hakkını gasp etmelerine izin verme. Feda etme, bu çarpık düzene veda et”