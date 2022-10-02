Gülizar Biçer Karaca | İktidar milletvekilleri sahada yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından saha çalışmalarına ağırlık veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca iktidar vekillerinin halk arasına inmeye cesaret edemediğini söyledi.

İL İL, İLÇE İLÇE, MAHALLE MAHALLE, BELDE BELDE

1 Temmuzdan 1 Ekime TBMM’nin tatilde olduğu 3 aylık süre boyunca, CHP sahadan ayrılmadı. Sadece ilinde değil bölgede ve Türkiye’nin farklı illerinde çalışmalar gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; Samsun’dan Sinop’a Ağrı’dan Balıkesir’e Denizli’de Acıpayam’dan Tavas Avdan’a Çal’dan Pamukkale’ye ilçelerde de saha çalışmalarını aralıksız sürdürdü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, MYK toplantıları için haftalık Ankara programlarının yanısıra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaz boyunca farklı illerde yaptığı Grup toplantılarına eşlik etti. Yaz döneminde altılı masanın göç komisyonuna CHP’yi temsilen katılan Gülizar Biçer Karaca, toplumun farklı kesimlerinin sesi olmayı ve insan hakları alanında ilgili STK’larla toplantılar yapmayı da sürdürdü.

İKTİDAR VEKİLLERİ HALKIN ARASINA İNMEYE CESARET DAHİ EDEMEDİ

TBMM’nin seçim öncesi son yasama yılı açılışına katılan Gülizar Biçer Karaca’nın 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı nedeniyle hazırladığı politika notu ses getirdi. Gülizar Biçer Karaca; partili cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin kapalı olduğu 3 ayda hangi kararlara kaç imza attığını ortaya koydu. Tek adamın AKP’li milletvekillerine sahaya inin çağrısına rağmen AKP’li vekillerin halkın arasına karışamadığı bir “yaz” dönemi geçirdiğini hatırlatan Gülizar Biçer Karaca, tek kişilik şahsım hükümetinin “boş”! durmadığını ifade etti. Gülizar Biçer Karaca, Temmuz ve Ekim ayları arasında meclisin kapalı olduğu üç aylık dönemde Cumhurbaşkanlığı tarafından alelacele yayınlanan ve yürürlüğe konan çok sayıda kararname, karar ve yönetmeliği eleştirerek, "iktidarları sona ermek üzere olanlar giderayak neyin kararını alıyorlar?" sorusunu yöneltti, kamuoyunun dikkatini “imza”lara çekti:

İHTİYAÇ TEMELLİ ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ÖZLEMİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında,CHP Grubu milletvekilleri ve örgütlerin yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanında çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Gülizar Biçer Karaca, TBMM açılışı öncesi son saha çalışmasını ise Pamukkale ilçesinde İlçe Başkanı Arda Arpacı ve Kadın Kolları Başkanı Mahinur Dingil, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, mahalle temsilcileriyle birarada gerçekleştirdi. Hane ziyaretlerinde CHP’nin Aile Destekleri Sigortasını anlatan, muhtarlarla toplantılar düzenleyen, kahvelerde ve pazaryerlerinde milletin nabzını tutan Gülizar Biçer Karaca, verilen sözlerin tutulmadığı Aktepe mahallesinde, yoksulluk ve artan zamlarla baş etmeye çalışan mahallelilerin, katılımcı belediyecilikten bihaber AKP'li belediyelerin ölü yatırımları yerine ihtiyaçları karşılayacak projeler beklediğine dikkat çekti.

OSMAN ZOLAN, ORTALIK TOZ DUMAN

AKTEPELİLER KORKU VE KAYGI İÇİNDE

Şeyh Bedrettin Caddesi'nde esnafın kan ağladığını söyleyen Gülizar Biçer Karaca, AKP’li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a da çağrı yaptı:Mahalleli "yolun sonu"nu merak ediyor. Neden diye sorarsanız Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ın cevabı herhalde vardır? Yol yapımı için beton atmak amacıyla önce kaz, sonra beton at, sonra "eyvah yanlış yaptık" de kır, tekrar yap... Sil baştan... Yolun ne zaman biteceğini bilme, esnafı belirsizlikte bırak...Osman Zolan... Ortalık toz duman...

Aktepe Mahalle ziyaretini “Akvadi...Bir yanı gençlerin spor alanı, diğer yanı piknik alanı ve ilkokul. Tam ortası metruk binalar...” diyerek sosyal medyada paylaşan Gülizar Biçer Karaca “Kadınlar, çocuklar okula korku içinde gidiyor. Çünkü metruk binalarda keyif verici maddeler kullanan tanımadıkları kişilerden korkuyorlar. Defalarca Pamukkale Belediyesine yıkmaları için gidilmiş, ancak seslerini duyan yok.” diyerek yaşanan sorunu kamuoyuyla paylaştı, yetkilileri derhal önlem almaya çağırdı.

BÜYÜKŞEHİRİN GÖBEĞİNDE YETERLİ OKUL YOK, DOKTOR YOK

Şehir hastaneleriyle övünen AKP iktidarında sağlıkta dönüşüm adı altında sağlığın ticarileştiğini, hastaların müşteriye döndüğünü hatırlatan Gülizar Biçer Karaca, Denizli’de Dokuzkavaklar Mahallesi’nde ise modern bir semt polikliniğinde yeterli doktor olmadığı için vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Gülizar Biçer Karaca; 400’den fazla ortaokul öğrencisi bulunan mahallede bir ortaokul olmadığı için 4 ayrı mahalleye dağılan çocukların eğitime erişim engellerinin önlenmesine yönelik CHP politikalarını anlattı.

TEK ADAM BİZİMLE EĞLENİYİR: GÜNLÜK HARCAMA SARAYDA 10 MİLYON TL!

Eylül sonunda Sayıştay’ın açıkladığı denetim raporlarıyla Saray’ın israfının ortalığa saçıldığını söyleyen Gülizar Biçer Karaca; “Sarayın günlük harcaması 10 milyon TL! Ekonominin kitabını yazanlara duyurulur: Tezgah önlerinde insanlar kilo değil gram hesabı yapıyor. Karşıyaka pazaryerinde kadınlar "Ucuz diye kurtlu domates almak zorunda kalıyorum. 60 yaşında amcalar torbalarını tam dolduramadan eve dönüyor.”

VERESİYE VERE VERE KALMADI

Anafartalar ve Karşıyaka Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret eden CHP heyeti; pazaryerlerinde de çalıştı, CHP politikalarını ve Aile Destekleri Sigortasını kadın ve gençlik kollarıyla birlikte vatandaşlara anlattı. Veresiye defterleri kabaran esnaftan ülkenin halini dinledik diyen Biçer Karaca: "Hayat hiç bu kadar zor olmamıştı" diyen amcamızdan, "bozuk paraları biriktirip bakkaldan alışveriş yapmaya gelenler arttı" diyen ablamıza Saray ekonomisinin ülkeyi getirdiği hal dile geldi.”

BİZ KAZANACAĞIZ

Buhrandan bunalıma sürükledikleri milletin ihtiyaçları için, krizlerin sona erdiği bir ülkede huzurla yaşamak için Millet Masasının aralıksız çalıştığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısını paylaştı:

İnadına barış diyeceğiz.

İnadına birliktelik diyeceğiz.

İnadına kucaklaşma diyeceğiz.

İnadına demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz.