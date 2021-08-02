Gündoğmuş boşaltılırken başkan TOKİ pazarlamacısı oldu

Vatandaşların evleri yanıyor, hayvanları, bahceleri, anıları alevlere teslim olmuş. Milyonlarca ağaç kül olmuş, yönettiği şehir boşaltılırken Gündoğmuş'un AKP'li başkanı 'TOKİ size ev yapacak, görünce keşke evim yansaydı' diyeceksiniz sözlerine tepki yağıyor.

Akp’li Gündoğmuş Belediye başkanının az önce yaptığı açıklama pic.twitter.com/GBbOZIgkPO — Emre Ecevit (@BulendEcevit) August 2, 2021

Türkiye orman yangınları karşısında kenetlenirken, Antalya'nın Gündoğmuş Belediye başkanı Mehmet Özeren'in sözlerine vatandaşlardan tepki yağdı.

Toki dört gündür ülke yanarken projemi yaptınız utanmazlar.

Yangının izini sileceklermiş abortta bekledinizmi fırsatçılar.. pic.twitter.com/6nUhlclZoB — nursse???? (@nurrssse) August 1, 2021

AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın bölgesinde konuştu, yanan evlerin yerine yapılacak TOKİ evlerini övdü: "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli ev yapılacak. Çok eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek."

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Senir Mahallesi'nin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere de sıçradı.

Kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin ilçenin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Özeren skandal bir açıklama yaptı. Facebook hesabında bir röportaj yayımlayan Özeren, evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli konutlar yapılacağını kaydeden Özeren, Evleri çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler” dedi.

Özeren, şunları söyledi:

"Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler."



