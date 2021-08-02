Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gündoğmuş boşaltılırken başkan TOKİ pazarlamacısı oldu

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:06
Gündoğmuş boşaltılırken başkan TOKİ pazarlamacısı oldu

Gündoğmuş boşaltılırken başkan TOKİ pazarlamacısı oldu

Vatandaşların evleri yanıyor, hayvanları, bahceleri, anıları alevlere teslim olmuş. Milyonlarca ağaç kül olmuş, yönettiği şehir boşaltılırken Gündoğmuş'un AKP'li başkanı 'TOKİ size ev yapacak, görünce keşke evim yansaydı' diyeceksiniz sözlerine tepki yağıyor.

Türkiye orman yangınları karşısında kenetlenirken, Antalya'nın Gündoğmuş Belediye başkanı Mehmet Özeren'in sözlerine vatandaşlardan tepki yağdı. 

AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın bölgesinde konuştu, yanan evlerin yerine yapılacak TOKİ evlerini övdü: "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli ev yapılacak. Çok eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecek."

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Senir Mahallesi'nin yanı sıra rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere de sıçradı.

Kontrol altına alındığının açıklanmasının ardından soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin ilçenin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Özeren skandal bir açıklama yaptı. Facebook hesabında bir röportaj yayımlayan Özeren, evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli konutlar yapılacağını kaydeden Özeren, Evleri çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler” dedi.

Özeren, şunları söyledi:

"Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Çok eski evi olan vatandaşlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler."


 

Antalya Gündoğmuş ilçesi boşaltılıyor
Antalya Gündoğmuş ilçesi boşaltılıyor
İBB İtafiye ekipleri 'Yoruldunuz, değiştirelim' teklifini geri çevrdi
İBB İtafiye ekipleri 'Yoruldunuz, değiştirelim' teklifini geri çevrdi
Muğla'da son durum | Çökertme'de alevlere teslim oldu
Muğla'da son durum | Çökertme'de alevlere teslim oldu
Sarıyer Belediyesi ekipleri destek için Manavgat'ta
Sarıyer Belediyesi ekipleri destek için Manavgat'ta
AB, Pakdemirli'nin 'Antika' dediği uçaklardan gönderiyor
AB, Pakdemirli'nin 'Antika' dediği uçaklardan gönderiyor
Gün boyu alev alev yandık | 125 yangından 117'si kontrol altında
Gün boyu alev alev yandık | 125 yangından 117'si kontrol altında
Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı
Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı
Alevler Bodrum'u sardı | Tahliyeler devam ediyor
Alevler Bodrum'u sardı | Tahliyeler devam ediyor
Son Güncelleme: 02.08.2021 21:14
Anahtar Kelimeler:
GündoğmuşTOKİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanlar cayır cayır yanarken THK kayyumu düğüne gitmiş
Ormanlar cayır cayır yanarken THK kayyumu düğüne gitmiş
Bolu'da Suriyeli'lerin su faturasına 10 katı zam
Bolu'da Suriyeli'lerin su faturasına 10 katı zam
Son anket | Cumhur İttifakı yaz sıcaklarında eridi
Son anket | Cumhur İttifakı yaz sıcaklarında eridi
Cengiz Holding, Melih Bulu atamasını yalanladı
Cengiz Holding, Melih Bulu atamasını yalanladı
33 ilin Emniyet Müdürü değişti | 10 Emniyet Müdürü merkeze alındı
33 ilin Emniyet Müdürü değişti | 10 Emniyet Müdürü merkeze alındı
Gece araç kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 detay
Gece araç kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 detay
Galataport İstanbul’da tasarım harikası süper otomobiller sergisi
Galataport İstanbul’da tasarım harikası süper otomobiller sergisi
Kılıçdaroğlu, Peker'e benzetilen manşete yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, Peker'e benzetilen manşete yanıt verdi
Saadet Partisi'nde Asiltürk Çatlağı | Ayetli kurultay çağrısı
Saadet Partisi'nde Asiltürk Çatlağı | Ayetli kurultay çağrısı
BTP | Artık Almanlar bizi kıskanmayacak
BTP | Artık Almanlar bizi kıskanmayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim