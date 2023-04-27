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Gurbetçi seçmen şımarıklığı | Patates soğan ve salatalıklı mesaj

Türkiye ziyaretlerinde doyasıya alış-veriş yaptıklarını, hayat pahalılığını olmadığı mesajını veren bazı şımarık gurbetçiler, yurt dışında kurulan sandıklarda videolu mesajları kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.

27 Nisan 2023 Perşembe 22:13
Gurbetçi seçmen şımarıklığı | Patates soğan ve salatalıklı mesaj

Gurbetçi seçmen şımarıklığı | Patates soğan ve salatalıklı mesaj


Yokluk, yoksulluk yıllarında, anneleri babaları Almanya'ya çalışmaya giden gurbetçilerin çocukları, buldukları her fırsatta Türkiye'de hızla fakirleşen geniş kitlelerle şımarıkça adeta alay ediyor. Sokak röportajlarında sık sık 'Almanya'nın ekonomik kriz yüzünden batma noktasına' geldiğini iddia eden gurbetçiler, yurt dışında oy verme işlemi başladığı saatlerde çektiği çirkin görüntüleri iktidarın sesi Yeni Şafak Gazetesi de haber yapmakta çekinmedi.

14 Mayıs'taki seçimler için oy verme işleminin başladığı yurtdışında bir gurbetçinin yaptığı 'salatalık, soğan ve patatesli' paylaşım sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, "1 tane soğana yenileceksiniz" yorumları yaparken iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin de ilgili paylaşımı haberleştirdiği görüldü.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemi 27 Nisan itibariyle başladı.


Yurtdışındaki yurttaşlar sandık başına oy kullanmaya giderken Almanya'daki bir gurbetçinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Hayat pahalılığının git gide arttığı Türkiye'de kilosu 30 liraları bulan soğan ile ilgili tartışmalar devam ederken gurbetçinin, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin görselinin üzerine patates, Kemal Kılıçdaroğlu'nunkine soğan ve Sinan Oğan'ın fotoğrafına ise salatalık koyduğu görüldü.

İKTİDARA YAKIN GAZETEDE HABERLEŞTİRİP PAYLAŞTILAR

Oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren gurbetçinin paylaşımının iktidara yakın Yeni Şafak'ta 'marifet' gibi haber yapıldığı da görüldü. Gazeteci olduğu belirtilen Burak Doğan isimli kişi de görseli sosyal medya hesabından, "Almanya-Münih'ten gelen bir fotoğraf" notuyla paylaştı.

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SeçimSeçim 2023
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