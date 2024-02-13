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Gürsel Tekin CHP'den istifa etti | Aday belirleme sürecine isyan etti

Aday belirleme sürecinde yapılan ayrımcılığa tepkiler yükseliyor. Seçime 45 gün kala parti yönetimine yakın isimleri CHP'nin en önemli ilçelerine aday gösterilmesine Gürsel Tekin'den sert tepki geldi

13 Şubat 2024 Salı 09:13
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti | Aday belirleme sürecine isyan etti






Gürsel Tekin CHP'den istifa etti | Aday belirleme sürecine isyan etti


Adı Esenyurt Belediye Başkan adaylığı için geçen CHP'nin eski milletvekili Gürsel Tekin partisinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Tekin, partisine ağır eleştiriler yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) eski milletvekili Gürsel Tekin partisinden istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Tekin, CHP'ye ağır eleştiriler de sıraladı.

Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır.  Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, "CHP, ideoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür" yorumunda bulundu.


"MEVCUT YAPIDA ÇALIŞMA İMKANIM KALMADI"

Tekin şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır.  Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

- Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı, 

- Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı, 

- Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı, 

- Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

- Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

- İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir. 

Bu sebeple,

Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.

Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Anahtar Kelimeler:
Gürsel TekinİstifaChp
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