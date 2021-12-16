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Halk TV muhabiri bakanlıktan kovuldu

Türkiye Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak haberi beklerken, bugün toplanmayan komisyon üyelerinin boş koltuklarını servis eden Halk TV muhabiri bakanlığın hışmına uğradı

16 Aralık 2021 Perşembe 13:07
Halk TV muhabiri bakanlıktan kovuldu


Halk TV muhabiri bakanlıktan kovuldu

Dolar TL'yi eze eze eritirken, Ankara'dan garip haberler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün yapılması gereken Asgari Ücret Tesbit Komisyonu toplantısının yapılacağı salonun fotoğrafını çeken Halk TV Muhabiri Mevsim Altay hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Komisyonun toplantı yapacağı salonu boş olarak görüntüleyen Mevsim Altay, bakanlık yetkilileri tarafından binadan çıkarıldı. 
Konuyu usta gazeteci Ayşenur Arslan Halk TV'de canlı yayında vatandaşlara duyurdu. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati komisyon toplantısını beklemeden bir mesaj yayınlayarak "Asgari ücretlerle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" dedi.

Saray'dan gazetecilere gece saat 23:00'da acele davet geldi

Halk TV Programcısı usta gazeteci Ayşenur Arslan, Medya Mahallesi programında dün akşam saatlerinde Beştepe'den 'basın kartı' sahibi gazetecilere gelen mesajı duyurdu.

Arslan gönderilen mesajda, "Cumhurbaşkanımızın yarınki muhtemel programlarını Cumhurbaşkanlığı Basın Tanıtım Kartı sahibi olan basın mensubu arkadaşlarımız takip edebilecektir. Takip edecek olanların ad, soyad, kurum, TC Kimlik numarasını 23.30'a kadar bildirmesi gerekiyor. Belirtilen saatten sonra gönderilen isimler listeye eklenmeyecek. Programı takip etmek için isim ve bilgilerini gönderen arkadaşlarımız PCR testlerini yarın sabah 9 ila 10 saatleri arasında vermeleri gerekmektedir" yazdığını ifade etti.

Arslan, mesaja ilişkin, "Gecenin 23'ünde hemen 'acele' bir davet. Sabah 9 ila 10 arasında PCR testi talimatı... Ne için? Erdoğan'ın muhtemel programı için.. Bilinmiyor henüz. Muhtemelen konuşacakmış. Ne açıklayacak bilmiyoruz. Acaba asgari ücreti mi açıklayacak?" diye konuştu.

Söz konusu 'acele' mesaj 'Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıklayacak' şeklinde yorumlandı.

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