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Halk yoksullaşırken bakanlığı 29.4 milyonluk araç

Ekonomik krizin ağırlığı altında milyonlarca vatandaş inim inim inlerken, dar gelirli aileler çocuklarını yarı aç okula gönderirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 23 yeni araç kiralandı

08 Nisan 2024 Pazartesi 10:45
Halk yoksullaşırken bakanlığı 29.4 milyonluk araç






Halk yoksullaşırken bakanlığı 29.4 milyonluk araç



Genel seçimlerde yerli Togg marka makam aracı ile medyanın gündemine gelen Aile Bakanı Göktaş için yeni ve yabancı menşeli bir otomobil seçildi.

Sözcü Gazetesi'nde bugün Deniz Ayhan imzasıyla yayınlanan habere göre bakanlık 29.5 milyon lira ödeyip 23 araç kiraladı.

İktidar vatandaşa kemer sıkma çağrıları yaparken, bakanlıklar bu uyarıları dikkate almıyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni makam aracı ihalesi ile gündeme geldi. Tüm bakanlara TOGG marka makam aracı verilmesine rağmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş için yeni araç kiralandı. Göktaş’ın yabancı menşeli yeni makam aracı 2023 model ve 2900 cc. Koruma olarak da 5 adet 1986 cc yabancı menşeli araç tercih edildi. Ayrıca 17 adet sedan araç da 15 aylığına kiralandı. Araçların kiralandığı şirketin sahibi Mehmet Kaya; 2018 seçimlerinde “Ülkeme hizmet etmek istiyorum” diyerek AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olmuştu.

SEÇİMDEN ÖNCE SÖZLEŞME İMZALANDI

Araçların kiralanmasına ilişkin sözleşme 29 Mart’ta ve yerel seçimlerden iki gün önce imzalandı. Bakanlık bir makam, 5 koruma aracının yanı sıra 17 adet sedan otodan oluşan 23 aracın 15 aylık kirası olarak 29 milyon 425 bin 607 TL ödedi. Mahinur Göktaş bir süre, selefi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan kalan kırmızı renkli yerli üretim Togg marka makam aracını kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Makam OtosuMakam Aracı
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