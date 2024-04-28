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Hamza Dağ İzmir gecelerini çok sevdi

Yerel seçimlerin bitmesinin ardından bir ay geçmesine rağmen Hamza Dağ, İzmir'de alkollü mekan turuna bir türlü ara vermedi.

28 Nisan 2024 Pazar 20:18
Hamza Dağ İzmir gecelerini çok sevdi






Hamza Dağ İzmir gecelerini çok sevdi


Seçim öncesinde alkollü mekan açılışına, alkol satan iş yerlerine ruhsat vermemekle övünen AKP'li yerel yöneticiler akıllarda yerini korurken, yerel seçim öncesi İzmir'de alkollü mekanları ziyaret eden Hamza Dağ, turlarına devam ediyor.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den İzmir adayı olan Hamza Dağ, iddialı seçim maratonunun ardından oyların yüzde 37'sini almıştı. Dağ seçim sonuçlarının ardından da saha gezisine devam etti.

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan AKP'li Hamza Dağ 314 bin 223 oy farkı ile rakibi CHP'li Cemil Tugay'a kaybetmişti. Dağ'ın seçim süresince iddialı paylaşımları gündem olmuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ seçim sonuçlarının ardından İzmir'de saha çalışmalarına devam etti.

SEÇİMDEN ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

31 Mart yerel seçimlerinden önce İzmir'de içkili mekanların yoğun olduğu Alsancak Gül Sokak'ta yaptığı paylaşımlar ile gündem olan Dağ, seçimin sonuçlanmasının ardından yine Gül Sokak'a gitti.

Dağ, AKP'den Konak Belediye Başkan adayı olan Ceyda Bölünmez Çankırı ile yurttaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Anahtar Kelimeler:
IzmirHamza Dağ
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