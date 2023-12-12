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Haraç mezat Türk Vatandaşlığı | Türk'e kapılar kapatılıyor

Türk vatandaşları, sığıntı yabancılara dağıtılan vatandaşlık ve pasaportlar yüzünden AB ülkelerine girişi zorlanırken, iktidar konut yerine arsa alanlara da kimlik dağıtacak.

12 Aralık 2023 Salı 09:49
Haraç mezat Türk Vatandaşlığı | Türk'e kapılar kapatılıyor






Haraç mezat Türk Vatandaşlığı | Türk'e kapılar kapatılıyor


Türk yurdunu, vatandaşlığını dolar karşılığı satmaya başlayan hükümet, yeni uygulama ile parası olan yabancılara cazip fırsatlar sunmaya başladı. Cumhurbaşkanığı Erdoğan'ın imzaladığı yeni kararname ile arsa alanlara da vatandaşlık verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla döviz karşılığı Türk vatandaşlığı alımına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Döviz karşılığı Türk vatandaşlığı alımına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan değişikliğe göre, Türk vatandaşlığı için uygulanan yönetmelikte 'döviz tutarındaki taşınmazı' ibaresi 'döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Türk Vatandaşlığı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' şu şekilde:
 

Anahtar Kelimeler:
TcTC Vatandaşlığı
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