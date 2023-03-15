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Hatay Valisi istifa etti | Deprem yüzünden değil

On binlerce insanın canına mal olan deprem sonrası, hiç bir yetkilinin istifa etmediği bölgede, milletvekili olmak isteyen Hatay Valisi istifasını verdi

15 Mart 2023 Çarşamba 11:58
Hatay Valisi istifa etti | Deprem yüzünden değil

Hatay Valisi istifa etti | Deprem yüzünden değil



Şehri yerle bir olan Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarında yaşanan skandallarda istifa etmeyen Vali Rahmi Doğan milletvekilliği için istifa ettiğini duyurdu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilliği için istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Doğan mesajında, "Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde memleketim Sivas'tan "aday adayı" olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım" dedi.

Doğan açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Görev yaptığım süre içerisinde sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib'deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
HatayValiDeprem
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