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HDP'ye kapatma davası | Son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek

Yıllardır Türk siyasetinde en sert tartışmaların odağında ve muhafazakar partilerin hedefinde yer alan HDP için kapatma davası açıldı.

17 Mart 2021 Çarşamba 18:51
HDP'ye kapatma davası | Son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek

HDP'ye kapatma davası | Son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek

Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'nin arasındaki en büyük sorunu, Yargıtay çözüyor. HDP'nin kapatılması için ilk adımı Yargıtay attı. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne bu partinin kapatılması için dava açtığı gün, aynı partiden Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi sıradışı tesadüf olarak yorumlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Yargıtay Başsavcısı Şahin'in hazırladığı iddianamede "HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtildi.

İDDİANAME YÜKSEK MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları belirtildi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu yılın başında yaptığı yazılı açıklamada, “Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcıIığı, 6-8 Ekim olayları ilgili iddianameyi temel alıp HDP’ye kapatma davası açabilir” demişti.

Bu çağrısını Ocak ayından bu yana partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmalarda sık sık hatırlatan Bahçeli, 2 Mart 2021 tarihinde “HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada HDP hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

HDP İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Mart ayının başında HDP ile ilgili inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık bu kapsamda Ankara Başsavcılığına bir yazı göndererek, aralarında HDP'li üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 108 sanıklı Kobani İddianamesi ile HDP'liler hakkında düzenlenen fezlekelerin birer örneğinin gönderilmesini istemişti.

Anahtar Kelimeler:
HDPKapatma Davası
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