HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alındı



Son dakika haberi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabah saatlerinde gergin anlar. HDP Kocaeli Milletvekili iken milletvekilliği dört gün önce düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gergerlioğlu'nun abdest almak için lavaboda olduğu bir sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını belirten HDP'li yetkililer 'Maske takmasına bile izin verilmedi' diyerek tepki göstermediler.

Hukukçular, Gergerlioğlu hakkında verilen kararın 10 gün içinde kendisine tebliğ edilmesi için kendisinin karakola davet edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

MHP Kongresi'nden bir gün önce Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürülürken aynı gün, HDP için de kapatma davası açılmıştı.

Hakkında verilen kesinleşmiş yargı kararının ardından milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu, HDP Meclis Grubu'nda eylemini sürdürüyordu.

Hakkında verilen gözaltı kararının yeni bir soruşturmadan kaynaklandığı öğrenildi. Gergerlioğlu'nun TBMM'den canlı yayın yaparak terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildiriliyor.

Meclis Genel Kurulunda, hakkında "terör propagandası yapmak" suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM'deki HDP grup odasında polis tarafından gözaltına alındı.

Gergerlioğlu hakkında, "kamu görevini usulsüz üstlenmek", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "terör örgütü propagandası" suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekipleri TBMM'de HDP grup odasında bekleyişini sürdüren Gergerlioğlu'nu, sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Meclis'ten çıkarılan Gergerlioğlu, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

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