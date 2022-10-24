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Hedefte TTB var | MHP kapatılsın demişti, Erdoğan ismini değiştirecek

24 Ekim 2022 Pazartesi 22:59
Hedefte TTB var | MHP kapatılsın demişti, Erdoğan ismini değiştirecek

Hedefte TTB var | MHP kapatılsın demişti, Erdoğan ismini değiştirecek

Daha önce MHP tarafından kapatılması gündeme getirilen Türk Tabipler Birliği bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde. Erdoğan, TTB'nin adının değiştirileceğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Türk adına sahip çıkarak kendisine bu konuda yöneltilen eleştirileri havada bıraktı. Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.


AMASRA MADEN FAİCASI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

(Amasra'daki maden faciası) Ülkemizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımların arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açmak da bulunuyor.  Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir. Yaşanan kazayla ilgili her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuca göre gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

SOSYAL KONUT PROJESİ 

Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, işyeri ve arsa projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cuma günü vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Cumartesi günü Türkiye'nin otomobili TOGG'un banttan indirme törenine katılacağız.

TTB'Yİ HEDEF ALDI

TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum. Sınır ötesi operasyonlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeye bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Ülkesine ve ordusuna alçakça iftira eden şahsın başındaki Türk'le ile başlamasının milletin her ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Bu çerçevede ilgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırması talimatı verdik. Terör örgütü destekçileri buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçlarına uygun faaliyetlere yoğunlaştırmakta kararlıyız.

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