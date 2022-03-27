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Her akşam manda yoğurdu | Erdoğan'dan vatandaşlara tavsiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her akşam manda yoğurdu tükettiğini belirterek "İçine Medine Hurması doğrarım. Kestane balı ve yulaf ezmesi atarım" dedi.

27 Mart 2022 Pazar 02:40
Her akşam manda yoğurdu | Erdoğan'dan vatandaşlara tavsiye

Erdoğan'dan vatandaşlara tavsiye| Her akşam yatarken manda yoğurdu 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçiler ile bir araya geldi. Erdoğan, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona çay biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Bakraç içinde geliyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçiler ile bir araya geldi. Bu görüşme Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün yayınlandı. Çiftçiler, destek beklediği konuları, yaptıkları işten bahsettiler. Erdoğan çiftçilere beslenme tavsiyesinde bulundu. Akşamları manda yoğurdu yediğini belirten Erdoğan, “Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona çay biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Bakraç içinde geliyor” diye konuştu.

“ARTAN YEM FİYATLARI İŞLERİMİZİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR”

Eşi öğretmen olan 5 çocuklu bir besici kadın, görüşme sırasında "Sizin de bildiğiniz gibi artan yem fiyatları işlerimizi olumsuz etkilemektedir. Ben de üretim yapmak istiyorum bu işi severek yapıyorum. Bu işi çok seviyorum ve bırakmak istemiyorum" dedi. 

“VAHİT BEY ET HAYVANCILIĞINDA HAYVAN ARIYOR. HAYVANLARINIZI HEMEN ALIR.”

Erdoğan ise "Onu bırakma zaten de. Eğer et hayvancılığı ise bak mesela (Tarım Bakanı) Vahit (Kirişci) Bey şu anda et hayvancılığında hayvan arıyor, hayvanlarınızı hemen alır. Şu anda Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz, halbuki burada var. Tabii 50 (adet) falan yetmez" diye konuştu.

“KIRMIZI ETE İHTİYACIMIZ VAR NİÇİN TA URUGUAY'DAN ALALIM”

Erdoğan, "Şu anda kırmızı ete ihtiyacımız var niçin ta Uruguay'dan alalım. Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Çiftçimizi de bu noktada rahatlatalım” dedi.

“RAMAZAN'DA İSTİYORUZ Kİ UCUZ FİYATLA VATANDAŞIMIZA ET SÜT KURUMU'NDA ETİ, KIYMAYI, KUŞBAŞINI VERELİM”

Et ve Süt Kurumu içinse Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan geldi, Ramazan'ımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumu'nda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim” dedi. 

“TARIMI ÇOK ÖNEMSİYORUM”

Erdoğan, “Asrın en önemli zenginlik kaynağı unutmayın petrol falan değil tarımdır, topraktır. Tarımı çok önemsiyorum. Sizler birer mihmandarsınız. Vahit bey sizinle hemhal olacak inşallah bu topraklar Türkiye'yi ayağa kaldıracak.

Son Güncelleme: 27.03.2022 02:42
Anahtar Kelimeler:
YoğurduManda
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