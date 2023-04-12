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HÜDA PAR'dan skandal seçim vaadleri

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve seçimlerde AKP'yi destekleme kararı alan HÜDA PAR, seçim vizyonunda skandal taleplerle yeniden gündemde

12 Nisan 2023 Çarşamba 17:35
HÜDA PAR'dan skandal seçim vaadleri

HÜDA PAR'dan skandal seçim vaadleri


Aralarında Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, Gonca Kuriş ile gazeteciler, iş insanları, Diyanet'in imamları ile binlerce kişiyi öldüren terör örgütü Hizbullah'ın siyasi kanadı HÜDA PAR, hükümet ortağından isteklerini sıraladı.

"GERÇEK BİR CUMHURİYET REJİMİNDE..."

Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR, 'seçim vizyonu belgesi'nde, skandal ifadelere imza attı.

Cumhuriyet rejimini hedef alan HÜDA PAR, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin idare şekli cumhuriyettir. Cumhur ise farklı dilleri, renkleri ve inançlarıyla halkın bütünüdür. İlk yıllarındaki gibi ‘cumhur’suz bir Cumhuriyet, pederşahi bir anlayışla halka rağmen halkın yönetilmesi artık mümkün değildir. Cumhuriyet, cumhurun yani halkın seçtiği vekilleri vasıtasıyla kendi kendini yönetmesidir."

DİN EKSENLİ CUMHURİYET ÖZLEMİ!

Ayrıca 'seçim vizyonu belgesi'nde din eksenli bir cumhuriyet özlemi de şu ifadelerle ortaya konuldu:

"İnşallah Cumhuriyet, üzerinde kurulup geliştiği topraklara ruh veren aziz İslam’ın medeniyet değerleriyle bihakkın yeniden buluşacak, bu değerleri özümsemiş temsilciler eliyle de geleceğini şekillendirecektir."

"6284 KALDIRILMALI, ZİNA SUÇ OLMALI"

6284 sayılı yasanın hedef alınığı belgede, zinanın suç sayılması ve kadının çalışma şartlarının 'fıtrat'ına uygun olması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Kadına yönelik her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi için, kadının çalışma şartlarının fıtratına ve insan haysiyetine uygun hale getirilmesi için, aile kurumunun nesli ifsat eden zararlı akımlara karşı korunması ve güçlendirilmesi için, yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin, nikâhsız birlikteliklerin ve zinanın yeniden suç sayılması için, sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması için, 6284 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi için, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli maaşı bağlanması için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır.”

"KARMA EĞİTİMİN ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARILMASI İÇİN..."

'Karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması' isteğinin de yer aldığı belgede, şu ifadeler kullanıldı: 

"Gençlerimizin inançlı, ahlaklı, eğitimli ve iş sahibi olması için, yeni nesillere bilgi ve becerinin yanında ahlak eğitiminin de verilmesi için, karma eğitimin zorunlu olmaktan çıkarılması için, öğrencilerimize servis ve yemek desteği verilmesi için HÜDA PAR Meclis’te olmalıdır."

Anahtar Kelimeler:
HizbullahTerör örgütüHüda Par
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