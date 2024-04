Hür ve Müstakil çöküş | Akşener seçimli kongreye gidiyor



Son yerel seçimlerin en büyük kaybedeni İYİ Parti'de ilk gece istifalarının ardından Genel Başkan Meral Akşener, kameraların karşısına geçerek "Seçimli kongre' sözü verdi



Yerel seçimlerden istediği sonuç çıkmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, "Muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız. Olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.



31 Mart Yerel Seçimleri'nden yüzde 3.7’lik bir sonuçla çıkan İYİ Parti’de gözlerin çevrildiği Genel Başkan Meral Akşener, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Parti içinden 'istifa' çağrısının yapıldığı Akşener, partinin 'olağanüstü seçimli kongreye' gideceğini duyurdu.

“MİLLETİMİZ 1 İL, 23 İLÇE VE 7 BELDE OLMAK ÜZERE TOPLAM 31 YERİ İYİ PARTİ’YE EMANET ETTİ.”

Meral Akşener 31 Mart Seçimlerinde görev yapan herkese teşekkür ederek ve seçilen tüm belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları tebrik ederek konuşmasına başladı. İYİ Parti olarak seçmeni her zaman velinimet olarak gördüklerini vurgulayan Akşener, İYİ Parti adayı olarak kazanan tüm belediye başkanlarını tek tek sayarak teşekkür ettiği konuşmasında; “Seçimlerin Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir olgunluk ve zerafetle tamamlanmış olmasını ülkemizin köklü demokrasi geleneği için oldukça önemli ve kıymetli buluyorum. Biliyorsunuz demokrasilerde her konu tartışılabilir ama tek bir konu tartışılamaz. O da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği iradedir. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir. İYİ Parti olarak bizim yola çıkma gerekçemiz de tam olarak bunu sağlamaktır. Bu yüzden ilk günden beri “önce millet, önce memleket” şuuruyla ortaya koyduğumuz siyaset anlayışımızla seçmeni her zaman velinimet olarak gördük. Milletin kararının üstünde bir kararın, millet iradesinin üstünde bir iradenin olmadığını söyledik. Milletimizin iradesini her zaman başımızın tacı bildik. Nitekim bu seçimlerde de milletimiz şimdiye kadar kesinleşen sonuçlara göre 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti’ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için öncelikle candan aziz milletimize teşekkür ediyor ve bu kıymetli emanete basiretle, dürüstlükle, liyakatle sahip çıkacak olan belediye başkanlarımıza tüm seçim süreci boyunca göstermiş oldukları emekleri, çabaları ve özverileri için şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu il, ilçe ve belde belediyelerimiz haricinde halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun henüz netleşmediği Ordu Büyükşehir, Çanakkale ve Aydın Kuşadası’nda büyük ve şanlı bir mücadele örneği gösteren Enver Yılmaz, Burak Kunt ve Behçet Alp başkanlarıma da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Seçim süreci boyunca gayretle, emekleriyle partimizi Türkiye’mizin dört bir yanında hakkıyla temsil eden tüm belediye başkan adaylarımıza; sahada gece gündüz çalışan teşkilatlarımıza; kar, kış, sıcak demeden koşturan gençlerimize, ev ziyaretleriyle çalmadık kapı bırakmayan kadınlarımıza, maddi manevi desteklerini esirgemeyen üyelerimiz ve gönüllülerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda il, ilçe meclis üyelerimize; il genel meclisi adaylarımıza en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah her birinden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Akşener, 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine göre sandığa katılım oranının düşüşüne dikkat çekerek vatandaşların tepkisini sandığa gitmeyerek gösterdiğini vurguladı; “Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk. 2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılım oranındaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşma alanlarına, “sen şucusun, ben bucuyum” ayrıştırmalarına ve kendi gündeminde olmayan suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Emeklilerimiz bu seçimlerde 10 bin liralık maaşlarıyla sefalet içinde bir yaşama mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Öğretmenlerimiz bu seçimlerde atanamadan öğrencilerine hasret kalmaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Gençlerimiz bu seçimlerde mülakatlarda hakkının çalınmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Kadınlar bu seçimlerde tencerelerin boş kalmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.”

“MİLLETİMİZ YILLARDIR ÜLKEMİZİ MAKULDE BULUŞTURMA FIRSATINI GERİ TEPEN SAYIN ERDOĞAN’A ‘ARTIK ZORUNDASIN’ DEDİ.”

Seçmenin en esaslı mesajı iktidara verdiğini vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; “Şüphesiz ki milletimiz bu seçimlerde en esaslı mesajını da iktidara verdi. Yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe “artık yeter” dedi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe “artık yeter” dedi. Yıllardır hak yiyen, hakka giren, hukuku çiğneyen adaletsizliğe “artık yeter” dedi. Ez cümle milletimiz yıllardır ülkemizi makulde buluşturma fırsatını geri tepen Sayın Erdoğan’a “artık zorundasın” dedi.” şeklinde konuştu.

“UMARIM Kİ SAYIN ERDOĞAN ARTIK TÜM TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANI OLMASI GEREKTİĞİNİ GÖRMÜŞTÜR.”

Meral Akşener konuşmasına rahmetli Süleyman Demirel’in “Tencere her iktidarı sallar.” sözlerini hatırlatarak; “Hâlbuki biz kendisini defalarca uyarmıştık… Milletin sesinden kaçma demiştik. Milletin hakkına girme demiştik. Milletin sabrını taşırma demiştik. Rahmetli Demirel’in sözlerini hatırlatıp “Tencere her iktidarı sallar.” demiştik. Hatta bizzat ben tüm seçim süreci boyunca gittiğim her ilde sadece emeklilerimizi, öğretmenlerimizi ve mülakat mağduru gençlerimizi konuştum. Yani bu 3 konuyu konuştum. Her konuşmamda Sayın Erdoğan’a çağrılar yaptım. Ama kendisi ısrarla, inatla ve türlü bahanelerle bu çağrılarımı geçiştirdi. Ve nitekim dün akşam milletin gerçekleri karşısında Ak Parti’nin eriyen oylarıyla yüzleşti. Kendisi umarım ki artık çağrılarımızın arkasında sadece milletin sesi olduğunu anlamıştır. Umarım ki artık millete rağmen siyaset yapamayacağını öğrenmiştir. Umarım ki artık tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini görmüştür. Umarım ki Sayın Erdoğan bu seçim sonucundan gereken dersi almıştır.” dedi.

“PARTİ TÜZÜĞÜMÜZÜN GENEL BAŞKAN OLARAK BANA VERDİĞİ YETKİ GEREĞİ EN KISA SÜREDE OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGREMİZİ TOPLAYACAĞIZ.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasının sonunda İYİ Parti olarak seçim sonuçlarına ilişkin muhasebeyi ve öz eleştiriyi yapacaklarına dikkat çekerek; “Elbette siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize vermiş olduğu mesaj ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız.. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün Genel Başkan olarak bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki; sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında, huzur arayışında ve refah arayışında İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil, her zaman milletin yanı başında olacaktır!” ifadelerini kullandı.