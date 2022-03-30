Hüseyin Baş: Şeker fabrikalarını satarsan şeker bulamazsın



Programda ekonomi üzerine değerlendirmeler yapan Hüseyin Baş, “Türkiye'de pahalılık yok, hiçbir şey pahalı değil bizim paramız yok” diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. BTP lideri, “Bu ülke Bulgar'a ucuz, bu ülke Suriye'den gelen mülteciye ucuz, bu ülke turiste ucuz, bu ülke gurbetçiye ucuz. Bu ülke sadece bu ülkede yaşayan insanlara pahalı. Bu ülke bu ülkenin içindeki belli imtiyazlı sınıfa da ucuz. Benzin 20 - 25 lira olmuş, patates 12 lira olmuş ama bu belli imtiyazlı sınıfı hiç zorlamıyor, bu herkesin hakkı. Sonuç olarak bu ülkede bir fakirlik var, bir parasızlık var. Bunu çözümü parayla olur. Bizim Milli Ekonomi Modeli'miz var” şeklinde konuştu.

Özelleştirme politikasını eleştiri

Bugün yaşanan hayat pahalılığın nedenlerinden birinin hükümetin özelleştirme politikası olduğunu ifade eden Baş, “Çorum'un tam girişinde bir şeker fabrikası var. Bu fabrika 2018 yılında özelleştirildi. Kimindi, devletindi. Size sordular mı bunu özelleştirirken. Devletin yani milletin malı. Bugün Avrupa'ya gidin devlete yani halka ait bir şirketin kafalarına göre özelleştirilmesi söz konusu değil, bunları kalkacaklar monopol piyasanın eline bırakacaklar, bu mümkün bir şey değil herkes ayağa kalkar. Ama biz, 'başımızdakiler bunu yapıyorsa bir bildikleri vardır' modundayız. Halbuki hiç kimsenin bir şey bildiği yok, vatandaşa bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın biz kitap basmak için kağıt bulamıyoruz mesela Habertürk gazetesi internet üzerinden yayına geçti bugün gazete bassaydı gazete basacak kağıt bulamayacaktı. Niye? Bizim bir SEKA'mız vardı. Gittik özelleştirdik, sattık ve bugün artık işlevsiz bir halde ve biz kağıt bulamaz hale geldik. Şeker fabrikalarını özelleştirdik biz bugün marketlerde şeker bulamaz hale geldik. Biz neyi özelleştirdiysek, başkalarının eline verdiysek Türkiye'de biz ondan yoksun kaldık. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün kazanımlarını, Cumhuriyet'in kazanımlarını, fabrikalarını geri alacağız, tekrar açacağız, tekrar aktif edeceğiz ve milletin yararına kullanacağız. Bakın THY bizim ülkemizin çok büyük bir değeri. Bugün belki de bunun özelleştirilmesi konuşulacak ve öyle yönetim zafiyetimiz var ki, THY reklamlarında oynasın diye milyonlarca dolar teklif edildiği söylenen Mehmet Öz Fethullah Gülen seviciliği yapılıyor. Türkiye'de bir zafiyet var, Türkiye milletin faydasına olması gereken şeyler belli grupların faydasına işletilip yürütülüyor. Dolayısıyla bizim öncelikle şunu anlamamız lazım, bu devlet bu millet için var, millet devleti için var. Dolayısıyla bunlar birbirini destekleyecekler. Şey Edebali'nin , 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü var ya, insanı yaşatan bir modele, siyasete ihtiyacımız var” dedi.

“Ben gençlere siyasi liderlik yapmak üzere yola çıkmadım”

Gençlerin önümüzdeki seçimde büyük rol oynayacağını da ifade eden BTP lideri, “İlk defa oy verecek 6,5 milyon genç var. Bu gençlerin kendine yakın hissedeceği hiçbir siyasi figür hakim medyada yer almıyor. Ben gençlere siyasi liderlik yapmak üzere yola çıkmadım, gençlerin siyasi lideri olmaya çalışmıyorum bugün siyaset bunu yapıyor. Ben gençler içinden çıkmış bir siyasi liderim. Onlar gibi düşünüyorum, onlar gibi bakıyorum. Bana, ‘gençlerle ilgili nasıl bir politika geliştirmek lazım’ diye soruyorlar. Gençleri dövmesek yeter, bu ülkede gençler dayak yiyor, bu ülkeden gençler kaçmak istiyor bu çok acı bir durum. Bu insanlar bu ülkenin geleceği, yarın bu insanlar var. Bunları bizim el üstünde tutmamız gerekirken bir düşman gibi bir taraf gibi görüldü. Benim babam bütün gençlere babalık yapmak istiyordu ben de , 'bu gençlerle arkadaşlık yapalım' diyorum. Biz bunu yapabilecek kabiliyetteyiz. Birlikte yönetebileceğimiz bir ülke oluşturalım istiyorum. Bakın benim yaptığımı bir devrime benzetebilirsiniz ve dünya tarihinde bir ilk bu. Öyle bir şey nasip oldu ki bize ve Türk gençliğine, siyasetin dışında eylemsel hareketlerle bir devrim yapmaya çalışmıyoruz, siyasetin tam göbeğinde... Böyle bir imkanımız oluştu, siyaset yapabiliyoruz. Burada barajlar şunlar bunlar önemli değil burada benim için önemli olan gençlerin bizi anlaması ve bizimle yol yürümesi” şekline konuştu.

“Hayallerini gerçekleştirebilen bir Türkiye istiyorum”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sözlerini şu şekilde tamamladı, “Hayal kuran bir Türkiye istiyorum, hayallerini gerçekleştirebilen bir Türkiye istiyorum, o yüzden ‘Var Bi Hayalimiz’ diyorum ve onun yanı sıra değişen yenilenmesi gereken siyaset için de bütün gençlere ‘At Bi Format’ diyorum. Bu siyaseti formatlamak, değiştirmek istiyoruz ve gençlerin söz sahibi olduğu, gençlerin annelerinin babalarının, dedelerinin de çocukları için torunları için bir Türkiye kurgulamak maksadıyla bizimle birlikte yürüdüğü bir Türkiye'yi bütün vatandaşımızdan istiyoruz” dedi.