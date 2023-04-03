İBB Başkanı İmamoğlu Erdoğan'a Üsküdar'dan seslendi

İstanbul Kartal'da çökme riski tespit edilen binanın yıkımını takip eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da, bu arkamda gördüğünüz bina gibi, depreme dayanımı yüzde 0 olan, 318 bina tespit ettik. Ve bu 318 binayla ilgili işlem başlattık" dedi. İBB'yi hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt veren İmamoğlu, "O barakalara niçin imar çıkarttığını Şehircilik Bakanı'na sorsun. Gerekeni ve bunu yapanı cezalandırsın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, kent genelinde hızlı tarama yöntemiyle, çökme ihtimali olan 318 bina tespit etti. Bu binalardan biri de Kartal Orta Mahalle Ordu Sokak'taki 1980 yılında yapılan Akın Apartmanı'ydı. Binanın yıkımını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da takip etti.



"318 BİNAYLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATTIK"

Göreve gelmelerinin birinci yılında İstanbul'da hızlı tarama sürecini başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, “On binlerce binanın kapısını çalıyoruz. Ama ne acıdır ki, bazı semtlerde yüzde 70'e varan insanlar, bizi binalarına sokmadılar. Ve binalarının kontrol edilmesini istemediler. Ama biz, ısrarla bu süreci devam ettirdik. İstanbul'da, bu arkamda gördüğünüz bina gibi, depreme dayanımı yüzde 0 olan, 318 bina tespit ettik. Ve bu 318 binayla ilgili işlem başlattık" dedi.

“HIZLI TARAMAYA DEVAM EDİYORUZ "

Çalışmalar sonucunda İstanbul'daki yaklaşık 90 bin riskli bina sayısına ulaştıklarını aktaran İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Hızlı taramaya devam ediyoruz. 6 Şubat depremiyle beraber, o güne kadar ne yazık ki kapımızı çalmayan, bütün duyurularımıza rağmen ne yazık ki bizimle irtibata geçmeyen, hatta bizim kapısını çalmamıza rağmen, 10 binadan 7'sine bize sokmayan vatandaşlarımız, şimdi bizim kapımızı çalıyor. Biz, bu tespit noktasında onlara yetişmeye gayret ediyoruz. Bugün bahsettiğimiz 318 yapıda, yaklaşık 3000 bağımsız bölüm var. 3000 bağımsız bölüm ne demek biliyor musunuz? Bugün İstanbul'un ve Türkiye'nin konutta yaşayan kişi sayısına vurduğunuzda, 7-8 bin insanın canı demek oluyor. Bu evlerin şu anda yıkımına başlamakla, 8 bin insanımızı bu tehditten kurtarıyor oluyoruz."

ERDOĞAN'A YANIT: İSTATİSTİKLER YALAN SÖYLEMEZ

Bir gazetecinin "Erdoğan 'Muhalefetin ve marjinal çevrelerin rantsal dönüşüm yalanıyla süreci sabote ettiğini' dile getirdi. Bir yanıtınız olur mu" sorusuna, "İstatistikler yalan söylemez. Türkiye'nin ve İstanbul'un ortada istatistikleri var" dedi.

"MESNETSİZ KONULARI DİKKATE ALMIYORUM"

İmamoğlu, şunları söyledi; "Ben kendilerine çok iyi bildikleri, bütün bunları bir kenara koysun, Üsküdarlıdır kendileri. Yürüyerek Kuşkonmaz Camisi'nin yanına gitsin, o barakalara niçin imar çıkarttığını Şehircilik Bakanı'na sorsun. Bıraksın her şeyi bir tarafa. Bunu sorsun. Ciddi sözleri ve ciddi konuları dikkate alıyorum. Gerekçesiz, mesnetsiz konuları dikkate almıyorum. Gerekeni ve bunu yapanı cezalandırsın. Ondan sonra bazı konuları ve sözleri ciddiye alacağım.''

Erdoğan'ın dün kendisini hedef alan "Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar. Ancak göreve geldiklerinde hiçbirini hayata geçirmediler, geçiremediler. Hatta bizim başlattığımız projeleri bile ya yarım bıraktılar ya da tamamen rafa kaldırdılar. Şimdi de İstanbul'a hizmet vermek varken Turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar" sözleri de sorulan İmamoğlu, şunları ifade etti: "İkinci sözü de ciddiye almayacağım bir söz. Onu da cevaplamıyorum."

"EKONOMİK SORUNLARI ÇÖZSÜN"

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Ama birinci iddiası için şunu söyleyebilirim. Ben İstanbul'da örnek veriyorum. 0-4 yaş arasında olan çocukları bu şehrin gezemedikleri, göremedikleri, çektikleri ekonomik sıkıntılardan dolayı yaşayamadıkları için ücretsiz ve çocuklarıyla dolaştıracağım dedim. Bugün 350 binin üzerinde anne, bizim o kartımızı kullanıyor. Bir; niçin kullanıyor? İki; ekonomik sorunları var bu ülkenin. Onu çözsün.

Ama biz ekonomik sorunlara çözüm vaat ederek yerine getirdik. İkinci bir örnek vereceğim. 'Süt dağıtıyordunuz, göremiyoruz' dedi, dediği anda 107 bine yakın çocuğa süt dağıtıyorduk ama göstermiyorduk. Çünkü veren elin, alan eli görmediği bir düzende yardımlarımızı yapıyorduk. Onlar her şeyi göstererek, insanı rencide ederek yardım etmeyi sanki kendi lütuflarıymış gibi gösteren bir anlayışa sahip oldukları için bizim yaptıklarımızı görecek gönül gözleri de yok yürükleri de yok."

“4 BİN 500 TL KİRA YARDIMI YAPIYORUZ"

Ekrem İmamoğlu hızlı tarama sırasında evleri depreme dayanıksız olan kiracıların ya da ev sahiplerine kira yardımı yapıldığını da kaydetti.

İmamoğlu, "Mal sahibi-kiracı ayrımı yapmadık. Kiracıya da 4 bin 500 lira yardım yapıyoruz, mal sahibine de yardım yapıyoruz. Bir adım daha attık. Kiracıya 12 aylık bir kira desteği vererek onu sokakta bırakmıyoruz. Bütçe olarak destekliyoruz ve insanların ev bulmasına yardımcı olan da bir ilişki mekanizmasını kuruyoruz." dedi. İmamoğlu, " Bu işi siyaset üstü bir sürece taşıyacağız. Bakın bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ve İstanbul'u deprem riskinden hızla kurtarmanın yolculuğunu başlatacağız" şeklinde konuştu.

"DEPREME DİRENÇLİ OLMAYAN AKLI YIKIYORUZ"

“Burada sadece bina yıkmıyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu, “Aslında ortaya koyduğumuz akılla, depreme dirençli olmayan aklı yıkıyoruz. Ve kararlılığımızı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından, Akın Apartmanı'nın yıkımına başlandı.