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İBB bütçesi için halkın katılımı sağlanacak

İBB, belediyecilik hizmetleriyle ilgili karar süreçlerine kent sakinlerinin doğrudan ve aktif katılımını mümkün kılacak Katılımcı Bütçe modelini hayata geçiriyor. Uygulamayla, İstanbullular yatırımlar arasında tercihte bulunarak öncelikleri belirleyecek ve belediye kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını bilecek.

08 Ağustos 2021 Pazar 11:45
İBB bütçesi için halkın katılımı sağlanacak

İBB bütçesi için halkın katılımı sağlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), adil ve ortak akla dayalı belediyecilik hizmeti sunmak, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını hakim kılmak için Katılımcı Bütçe modelini hayata geçiriyor. “Haydi! Bütçe Senin, Karar Senin. İstanbul için Birlikte Karar Verelim” sloganıyla başlatılan projeyle; yerel demokrasinin güçlendirmesi ve İstanbulluların şehir hakkında daha çok söz sahibi olması hedefleniyor. 

İstanbul Kent Konseyi ve İBB Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında, İBB’nin 2022 yılı bütçesi İstanbullularla birlikte hazırlanacak. İstanbullular yatırımlar arasında tercihte bulunarak öncelikleri belirleyecek ve belediye kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını bilecek. Dahası, önerecekleri fikir ve projelerle, İstanbul’un sorunlarının çözümüne katkı sunacak, belediye çalışmalarına yön verecek.

Katılımcı Bütçe modeli ile 12 yaşından büyük ve İstanbul’da ikamet eden tüm vatandaşlar, 2-15 Ağustos tarihleri arasında İBB sorumluluk alanına giren tüm konulardaki fikir ve proje tekliflerini https://butcesenin.istanbul/ adresi üzerinden belirtmeye başladı. Ardından yapılacak değerlendirmeler neticesinde, İBB 2020-2024 Stratejik Planı ve mevzuata uygun, teknik açıdan yapılabilir tüm projeler 21-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbulluların oylamasına sunulacak. Puanlama sonucunda seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacak ve İBB Meclisi’nin onayına sunulacak. 

KATILIMCI BÜTÇE NEDİR?

İBB’nin 16 milyon için geliştirdiği insan odaklı “Katılımcı Bütçe Modeli”, yeni belediyecilik anlayışı çerçevesinde; halkın yararına olacak projelerin halkla birlikte devreye alınmasını ve harcamaların bu önceliklere göre yapılmasını öngörüyor. Hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkelerini ön plana çıkaran proje ile yerel yönetimlerde dayanışma ve uzlaşma kültürü gelişecek, iş birlikleri güçlenecek, temel hak ve hizmetlere erişimde sosyal adalet sağlanacak. 

Vatandaşların aktif katılımı ile birbirinden farklı proje modellerinin ve uygulama biçimlerinin demokrasi içerisinde değerlendirilmesine imkân sağlayan modelle, kentliler kamu kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını izleyecek, sosyal politikalar arasında tercihte bulunabilecek ve kamusal kaynakların kullanım önceliğini belirleme fırsatı elde edecek.

İBB Katılımcı Bütçe Modeli; “Fikir, Öneri ve Proje Başvurularının Alınması”, “Ön Değerlendirme ve Teknik Değerlendirme”, “Projelerin Oylamaya Sunulması”, “Oylama Sonuçlarının Değerlendirilmesi” ile “Bütçe, Uygulama ve İzleme Çalışmalarının Yapılması” aşamalarından oluşuyor.

2000’li yılların başından itibaren Latin Amerika, Avrupa ve Afrika şehirlerine hızla yayılan Katılımcı Bütçe Modelinin; demokratik, şeffaf ve katılımcı yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesinde son derece etkili olduğu görüldü. Yönetim sistemleri birbirinden farklılık gösteren Kuzey Amerika, Rusya ve Çin’de merkezi hükümetlerce yasal çerçeveleri oluşturulan bu uygulama, kalıcı bir hal aldı. Türkiye’de ise katılımcı bütçe; Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Çanakkale, Batman, Ordu-Fatsa, Bursa-Nilüfer, ve İstanbul-Şişli’de toplumcu belediye anlayışı içinde kendine yer buldu.

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İBBBütçe
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