

İBB'ye kayyum dayatması | Terörist varsa neden göz yumdunuz?



Türkiye genelinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından, ikinci kez yenilenen seçimlerle ezici bir oy artışıyla yeniden kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin yeni bir oyunu ile karşı karşıya. Bakan Süleyman Soylu'nun 'İBB'de teröristler çalışıyor' iddiasıyla başlatılan inceleme hukukçuları harekete geçirdi. Çok sayıda avukat İBB'yi savunmak için harekete geçerken, Ankara kulislerinde 'İBB Seçimleri öncesi terör örgütü sözde liderlerini TRT ekranlarına çıkaranlar, şimdi Ekrem İmamoğlu'nu terörist çalıştırmakla suçluyor. Aylardır İBB'yi kamu hizmeti göremez hale getiren hükümet, geçmişte yapılan yolsuzlukların üstünü örtmek, ekonomik kriz tartışmalarını gölgelemek için gündemi değiştiriyor" yorumlarını yaptı.

İMAMOĞLU, BAKAN SOYLU'YA CEVAP VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘terör teftişi’ başlatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Mansur Yavaş, "Bizler CHP'li büyükşehir belediye başkanı olarak bazen 1 ay bazen 45 günde bir buluşarak, bilgilendirmek, dayanışma göstermek ve daha sonra yapacağımız faaliyetlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. Bizlerde bugünü bilerek seçerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkıp kendisinin yolunda olduğumuzu ifade edelim aynı zamanda da yaptığımız çalışmaları anlatalım diye bugün burada toplanmış olduk. Birazdan Anıtkabir'e ziyarette bulunacağız. Ama bildiğiniz gibi yeni gündemler ortaya çıkmaya başladı. Bu gündemle ilgili mutlaka sorularınız olacak. Bizler de bugün toplantı sonunda ya da en geç yarın bu konularla ilgili 11 büyükşehir belediye başkanı olarak ortak kararlılığımızı gösteren bir açıklama yapacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘terör teftişi’ başlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu, "Öncelikle Atamızın Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde Mansur başkanımın ev sahipliğinde bütün belediye başkanlarımızla burada olmanın gururunu yaşıyoruz. Umarım bu toplantımız hayırlara vesile olsun öncelikle" dedi.

Gündemle ilgili açıklama yapıyorum. https://t.co/Q22cZsX2BN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2021

İmamoğlu şunları söyledi:

Sayın İçişleri Bakanının ifadeleriyle ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Teftiş doğaldır. CHP'li belediyeler olarak teftiş edilmekle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Teftiş edilmiştir, edilecektir. Gelen her müfettişimizi de nasıl karşıladığımızı, nasıl ağırladığımızı bilirler.

Sayın İçişleri Bakanının terörle ilgili mücadelesini biz ona öğretecek değiliz fakat yanlış giden bir takım unsurları teknik olarak aktarmak isterim. İçişleri Bakanlığı'nda oturan zat 12 Aralık günü TBMM'de konuşma yaptı ve İBB'de 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir gün önce yaptığı konuşmada da Türkiye'de toplam terörist sayısının 160 olduğunu söylemişti. Şunu söyleyelim her verisi yanlış olan sayın bakana dair şunu hatırlatmak isterim. 12 Aralık'ta bu konuşmayı yapmıştı dün akşam itibariyle 2 hafta üstünden geçti. Bu 15 gün boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Biz ne yaptık? Hiçbir şey duymadık açıkçası, hiçbir yazı almadık.



HEMEN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

İBB olarak bir kısım işlemler başlattık. İBB olarak devlet adabına uygun bir biçimde bu beyanı ciddiye alarak 15 Aralık'ta benim olurumla teftiş kurulunda bir araştırma ve gerekiyorsa bir soruşturmaya izin verdim. O gün itibariyle o çalışmayı da başlatmış olduk. Ortaya atılan ihbarı biz kurumsal olarak ne yapacağımızı bilerek hareket ettik. Aynı tarihte ise İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdık. Bizzat kendim bakanlığa ve bakanın kendisine yazı yazdık, bilgi istedik. Bir teröristle ilgili tespitiniz varsa herhalde bunu ciddiye almalıyız değil mi? Bakanlık buna hiçbir cevap vermedi. Uyuyan bakanlık dün saat 20.00 itibariyle bu uykudan uyanıp tweet atı. Tweet atarak hakkımızda bir soruşturma izni işlemini başlattığını duyurdu. Ben açıkçası devletin Twitter'dan soruşturma izni vererek başlatmasına ilk kez şahit oluyorum. Bu teftişin başlatma biçimi böyle olmaz. 15 gün sonra bir pazar akşamı böyle bir tweetle başlatmak aklına geldi. Acaba neden? Çünkü sayın Cumhurbaşkanı pazar günü konuştu. İstanbul'da danışma kurulunda konuştu, İstanbul ile ilgili içi siyaset dolu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanının konuşmasından sayın bakan her zamanki gibi bir rol kapmak için ortaya çıktı ve böyle bir açıklama yaptı.

Öncelikle İBB Başkanı olarak 16 milyonluk bir kentin başkanı olarak İstanbul'da 86 bin çalışanı olan bir belediye başkanı olarak bu açıklamayı kınıyorum. Başka bir boyutuyla kınıyorum. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması böyle. Burada bütün terör örgütlerinin kalın puntolu, kırmızı harfle reklamını yapan bir bakanlık. Bu açıklama biçimini de devlet adabına uygun olmadığını ve bu şekilde atılan adımı kınıyorum.

Sizler yıllardır İstanbul'da görev yapan gazetecilersiniz. Hangi biriniz sayı ile tespit yapıldıktan sonra bir bakanlığın teftiş başlattığını duydunuz?

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik özel teftiş başlatması Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline geldi. İçişleri'nin açıklaması 'kayyum' tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını değerlendiren hukukçu Aydın İşkur, "İki yol var. Bir terör örgütü ile irtibat, yardım yataklık tespit edilmişse o zaman kayyum atanır. Bizim şu anki soruşturma aşamasında bu husus değil, İçişleri Bakanlığı'nın diğer yetkisi olan böyle bir durum söz konusu ve yönetsel sorumluluktan kaynaklı olarak el çektirilme olur" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM ÇOK ZORLAMA BİR DURUM OLUR"

"Bir kayyum olayının söz konusu olacağı kanaatinde değilim" diyen İşkur, şöyle devam etti:

"Çok zorlama bir durum olur. Ancak iddianamede söz konusu edilen suçlamalar tespit edildiği takdirde görevden soruşturma sonuna kadar el çektirme İçişleri Bakanlığı'nın görevleri arasındadır. Burada bir yol uygulanacaksa ben görevden el çektirilmenin uygulanacağı kanaatindeyim. Bu durumda yasal olarak bakanlık tarafından atanacak kayyum değil, belediye meclisi tarafından seçilecek bir başkanla kalan görev süresi tamamlanır."