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İBB'ye kentsel dönüşüm kumpası mı kuruldu? Beykoz'da yıkım yalanı

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u kameralar karşısında 'Beykoz'da arsam var, 5 yıldan beri yıkıldı, Kentsel dönüşüm bekliyoruz' diye sıkıştıran kadına söz konusu mahalleden yalanlama geldi.

16 Ocak 2024 Salı 12:48
İBB'ye kentsel dönüşüm kumpası mı kuruldu? Beykoz'da yıkım yalanı






5 yıldır kentsel dönüşüm bekleyen kadın yalan mı söyledi?


Yerel seçimlerde İBB'ye kurulan otobüs kumpasının yankıları devam ederken, bir kadının Murat Kurum'a kameralar karşısında yalvararak kentsel dönüşüm sözü istemesine, adı belirsiz kadının yaşadığı mahalle muhtarı ile bölgede oturan yurttaşlardan yalanlama geldi. Bu arada Beykoz'un AK Partili Belediye Başkanı Murat Aydın da söz konusu şikayet konusunda sessizliğini sürdürüyor.


AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’un yanına gelen bir kadın, “Beykoz’da arsam var. 5 yıldan beri yıkıldı. Kentsel dönüşüme girecekti. Beyefendinin tatilden dönüp imza atmasını bekliyoruz. Kurtarın bizi…” demişti. 

Kurum da “Nisan’da kurtulacağız” cevabını vermişti.

Mahalle muhtarı Hüsnü Kolcu, ismi açıklanmayan kadının iddiasına yanıt verdi.


“Beykoz’da İBB’nin dönüşüm alanı olarak ilan ettiği tek mahalle Çubuklu Mahallesi. Burada kentsel dönüşümle ilgili hukuki süreçler devam ediyor. Bu süreçte İBB’nin mağdur ettiği, evini yıktığı, yıkılan evi bekleyen herhangi bir vatandaşa mağduriyet yaşattığı bir durum var mı?” sorusuna yanıt veren Kolcu, şunları söyledi:

“Öyle bir durum yok. Hatta proje bittiğinde, sonuçlanırsa vatandaşın lehine olacak. Biz de bitmesini dört gözle bekliyoruz. Ama burada tapusu olup da evi yıkılan ve kentsel dönüşüm bekleyen bir yer yok. Çubuklu mahallesinde böyle bir yer yok. Şu anda yıkılan bir ev yok; mağduriyet de yok. Bizim tek bir beklentimiz projenin bitmesi… Bittiği zaman halkımızın değeri olacak bir proje.”

Söz konusu videoyu İBB Haber sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Güncelleme: 16.01.2024 19:31
Anahtar Kelimeler:
Kentsel Dönüşüm
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