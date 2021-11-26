İBB’nin taksi önerisine UKOME'de 11. kez reddedildi

Toplantıyı yöneten İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB’nin 16 milyonun hayatını kolaylaştırmak için bu maddeyi UKOME’ye taşımaya devam ettiğini belirterek, “İstanbul’un nüfusunun ikiye katlanmasına rağmen taksi sayısı 1990’lı yıllardan itibaren aynı kaldı. Hükümet temsilcileri ile Taksiciler Odasının 1.000 taksinin dönüşümüne 5 kez hayır edikten sonra evet demesinin mantığı neydi acaba?” dedi.



Kasım ayı UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yönetiminde İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İBB tarafından işletilecek yeni taksi sistemi ve buna bağlı 5.000 yeni taksi plakası tahsis edilmesi teklifi 11. kez ele alındı.

ÇAĞLAR: “NÜFUS İKİYE KATLANDI TAKSİ SAYISI AYNI”

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB’nin 16 milyonun hayatını kolaylaştırmak için bu maddeyi UKOME’ye taşımaya devam ettiğini belirterek, İstanbul’un nüfusunun ikiye katlanmasına rağmen taksi sayısının 1990’lı yıllardan itibaren aynı kaldığını söyledi. Teklif kabul edilirse plakaların kamuda kalacağını belirten Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bu gerçekleri 15 kez de 20 kez de anlatmaya devam edeceğiz. İBB olarak ulaşıma 18 milyar liranın üzerinde para ayırdık. Vatandaşların ucuz ulaşım aracı kullanması için bir yılda toplu taşımayı 5.5 milyar lira sübvanse ettik. Hükümet temsilcileri ile Taksiciler Odasının, 1.000 minibüs ve dolmuştan taksiye dönüşümüne 5 kez hayır dedikten sonra evet demesinin mantığı nedir?”



ORHAN DEMİR: “PLAKA SAHİPLERİNİN YÜZDE 35’İ KADIN”

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de bazı taksilerin birden fazla sahibi olduğuna, plaka sahiplerinin yüzde 35’inin de kadınlardan oluştuğuna dikkat çekerek, “Kanuna göre plaka sahibi şoför esnafı olmalıdır. İstanbul’da kadın taksi şoförü gören var mı?” dedi.

Toplantıda diğer değerlendirmelerin adından oya sunulan 5.000 yeni taksi plakası ve buna bağlı yeni taksi sistemi teklifi, Bakanlık temsilcileri ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanını oy çokluğuyla 11. kez oy çokluğuyla reddedildi.

TOPLU ULAŞIM ZAMMI ALT KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Toplantıda, İstanbul’da toplu ulaşım, taksi, dolmuş ve servis ücretlerine yüzde 25 zam yapılmasını içeren İBB teklifi de görüşüldü. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, İstanbul’da Temmuz ayından itibaren yakıt, asgari ücret ve bakım giderlerinde yüzde 30 civarında üzerinde artışlar yaşandığına dikkat çekerek, vatandaşların ekonomik durumunu dikkate alarak tüm toplu ulaşım araçlarına yüzde 25 zam yapılmasını teklif ettiklerini söyledi. Yıldırım, bunun en alt sınırda bir teklif olduğunu söyledi.

de son aylarda dövize yüzde 40, yakıta yüzde 35 artış yaşandığını ve İETT giderlerinin dövizden çok etkilendiğini belirterek, son yapılan 1 liralık yakıt artışının İETT’ye günlük 600 bin lira ek maliyet olarak yansıdığını söyledi. Bilgili, arzu etmeseler de hizmetin devamı için zam yapılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Pandemi döneminde çok ciddi gelir kayıpları yaşadığını ifade eden Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy ise yüzde 25 artışın can suyu olacağını söyledi. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş da son yaptıkları yakıt ihalesinden sonra yakıt giderlerinin yüzde 100 arttığını, deniz ulaşımının devamını için mutlaka zam yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, dövizde ve piyasada bir belirsizlik olduğu için İBB’nin ihalelerine firmaların teklif dahi veremediğini belirterek, sunulan teklifin durumu kurtarmak için en asgari fiyat olduğunun altını çizdi.

ESNAF TEMSİLCİLERİ YÜZDE 60 ZAM İSTEDİ

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, esnafın giderlerine yüzde 100 oranında zam geldiğini, esnafın perişan halde olduğunu kaydederek, tüm toplu ulaşım araçlarına yüzde 60 oranında zam yapılmasını teklif etti. Diğer esnaf temsilcileri de yakıt, yedek parça ve bakım giderlerinde çok ciddi artışlar olduğunu belirterek, ya İBB’nin kendilerini sübvanse etmesi gerektiğini, ya da en az yüzde 40-50 zam yapılması gerektiğini, aksi taktirde esnafın kontak kapatma noktasına geleceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi Serdar Yücel’in, konunun detaylarına vakıf olmak için alt komisyonda görüşülmesi gerektiğini, yoksa ret oyu vereceklerini söylemesi üzerine, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, teklifin alt komisyona havalesini oyladı. Teklif oy birliğiyle alt komisyona havale edildi. Esnaf temsilcileri, Aralık ayı toplantılarının ayın başında yapılmasını, aksi taktirde esnafın mağdur olacağını belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı Temsilcisi Serdar Yücel ise konunun son anda önlerine getirildiğini, bu nedenle detaylarına vakıf olmak için alt komisyonda görüşülmesi gerektiğini, yoksa ret oyu vereceklerini söyledi. Esnaf temsilcileri de yakıt, yedek parça ve bakım giderlerinde çok ciddi artışlar olduğunu belirterek, ya İBB’nin kendilerini sübvanse etmesi gerektiğini, ya da en az yüzde 40 zam yapılması gerektiğini, aksi taktirde esnafın kontak kapatma noktasına geleceğini belirttiler.

