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İETT'den Hulusi Kentmen seferi

Sinema kariyeri boyunca 278 farklı sinema filminde oynayan, özellikle baba ve komiser rolleri ile 7’den 77’ye büyük hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Hulusi Kentmen’i unutulmadı.

22 Ocak 2023 Pazar 13:41
İETT'den Hulusi Kentmen seferi

İBB'den Hulusi Kentmen seferi

Türk Sineması’nın ‘tonton amcası’ Hulusi Kentmen, doğumunun 111. yıl dönümünde İETT otobüsü ile anılıyor. Rumeli Hisarı’nda bulunan İETT durağındaki Kentmen fotoğrafına atıfta bulunularak, aynı duraktan geçen bir otobüsün dış cephesi, usta sanatçının resimleriyle kaplandı. 

İETT, sinema kariyeri boyunca 278 farklı sinema filminde oynayan, özellikle baba ve komiser rolleri ile 7’den 77’ye büyük hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı Hulusi Kentmen’i unutmadı. İETT, Kentmen’in doğum günü olan 20 Ocak tarihinde onun ismine özel olarak tasarladığı otobüs ile yolcuları buluşturdu. Sanatçının, Rumeli Hisarı’nda İETT durağındaki fotoğrafına atıfta bulunularak aynı duraktan geçen İstinye Dereiçi - Kabataş / 22 hattındaki bir otobüsün dış cephesi, yeniden tasarlanarak hazırlandı ve doğum gününde sefere başladı.

Kentmen’in fotoğraflarının yer aldığı otobüs, bir hafta yollarda olacak. İstanbullular, İstinye Dereiçi - Kabataş hattından geçen otobüsü kullanabilecek. İETT, ülkemizin kültür ve sanat alanındaki duayen isimlerini çeşitli etkinliklerle anmaya devam edecek.

Son Güncelleme: 22.01.2023 14:03
Anahtar Kelimeler:
Hulusi KentmenİBB
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