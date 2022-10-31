

İlber Ortaylı | Başkanlık sistemi şahsa göre kuruldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyetin 99. Yılı isimli podcast yayını gerçekleştirdi. “Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin, sistem olarak yaşayacağına inanmıyorum.” diyen Prof. Dr. Ortaylı, “Bu memlekette bu sistem yürümez, hiçbir yerde yürümez” yorumunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yapılan Cumhuriyetin 99. yılı podcast yayınında bir araya geldi.

Başkanlık sistemi şahsa göre kuruldu

İlber Ortaylı, konuşmasında bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet’ten ve anlamından, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet fikrini ilk olarak kimlere açtığından ve bu fikre muhalif olanlardan, Cumhuriyet’e geçmeseydi Türkiye’nin bugün ne halde olabileceğine dair dikkat çekici yorumlarda bulundu. Ortaylı, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına dair de önemli mesajlar verdi.

“Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin, sistem olarak yaşayacağına inanmıyorum” diyen İlber Ortaylı, “Başkanlık sistemi şahsa göre kurulan bir şey oldu, bunun devam edeceğine inanmıyorum. Parlamentarizme mi döner, yarı başkanlığa mı bilmiyorum. Bu memlekette bu sistem yürümez, hiçbir yerde yürümez” değerlendirmesinde bulundu.

Memur alımında birkaç ile yükleniyorlar

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’nun “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, birinci yüzyılda eksik bıraktığımız, daha çok dikkat etmemiz gereken alanlar nelerdir?” sorusuna cevap veren Prof. Dr. Ortaylı, nepotizmi ve memleketçiliği eleştirdi: “Cumhuriyete yakışmayan bir olay vardır, nepotizm (akrabacılık) dedikleri. Bu çok kötü bir şey, bütün memlekette başka vilayet yokmuş gibi birkaçına yükleniyorlar memur alımında. Artık iş ideolojiyi de geçiyor, adeta bir nevi ‘doğuş imtiyazı’na gidiyor. Cumhuriyet bunu kaldırmaz. Liyakat sistemine göre gidecek, olur olmaz yerlere olur olmaz insanları dolduramazsınız”.

İrticadan çekinmeleri haklı

Cumhuriyetin ilk yıllarına değinen Ortaylı, “irtica çekincesi” hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. “Rejimin asıl korktuğu irtica dedikleri…” diyen ünlü tarihçi, “Bunu biz tarihçiler bile belki çok ciddi anlamadık bir zaman. Siyaset biliminde çok değerli yorumlar oldu. Ama olaylar gösteriyor, Taliban'ın bulunduğu, DEAŞ'ın (IŞİD) ortalığı altüst ettiği, İran'da görünen şeyler… Bu çekinmenin haklı olduğunu gösteriyor o zamanlar. Onu hissediyorlar, biliyorlar. Çünkü Türkiye ve Türk toplumunu, Osmanlı’yı ve Osmanlı toplumunu biliyorlar” ifadelerini kullandı.