Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İlber Ortaylı | Başkanlık sistemi şahsa göre kuruldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yla bir araya gelen İlber Ortaylı: “Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin devam edeceğine inanmıyorum”

31 Ekim 2022 Pazartesi 17:28
İlber Ortaylı | Başkanlık sistemi şahsa göre kuruldu


İlber Ortaylı | Başkanlık sistemi şahsa göre kuruldu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhuriyetin 99. Yılı isimli podcast yayını gerçekleştirdi. “Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin, sistem olarak yaşayacağına inanmıyorum.” diyen Prof. Dr. Ortaylı, “Bu memlekette bu sistem yürümez, hiçbir yerde yürümez” yorumunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yapılan Cumhuriyetin 99. yılı podcast yayınında bir araya geldi. 

İlber Ortaylı, konuşmasında bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet’ten ve anlamından, Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet fikrini ilk olarak kimlere açtığından ve bu fikre muhalif olanlardan, Cumhuriyet’e geçmeseydi Türkiye’nin bugün ne halde olabileceğine dair dikkat çekici yorumlarda bulundu. Ortaylı, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına dair de önemli mesajlar verdi.

Başkanlık sistemi şahsa göre kuruldu

“Türk Tipi Başkanlık Sistemi’nin, sistem olarak yaşayacağına inanmıyorum” diyen İlber Ortaylı, “Başkanlık sistemi şahsa göre kurulan bir şey oldu, bunun devam edeceğine inanmıyorum. Parlamentarizme mi döner, yarı başkanlığa mı bilmiyorum. Bu memlekette bu sistem yürümez, hiçbir yerde yürümez” değerlendirmesinde bulundu. 

Memur alımında birkaç ile yükleniyorlar

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu’nun “Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, birinci yüzyılda eksik bıraktığımız, daha çok dikkat etmemiz gereken alanlar nelerdir?” sorusuna cevap veren Prof. Dr. Ortaylı, nepotizmi ve memleketçiliği eleştirdi: “Cumhuriyete yakışmayan bir olay vardır, nepotizm (akrabacılık) dedikleri. Bu çok kötü bir şey, bütün memlekette başka vilayet yokmuş gibi birkaçına yükleniyorlar memur alımında. Artık iş ideolojiyi de geçiyor, adeta bir nevi ‘doğuş imtiyazı’na gidiyor. Cumhuriyet bunu kaldırmaz. Liyakat sistemine göre gidecek, olur olmaz yerlere olur olmaz insanları dolduramazsınız”. 

İrticadan çekinmeleri haklı 

Cumhuriyetin ilk yıllarına değinen Ortaylı, “irtica çekincesi” hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. “Rejimin asıl korktuğu irtica dedikleri…” diyen ünlü tarihçi, “Bunu biz tarihçiler bile belki çok ciddi anlamadık bir zaman. Siyaset biliminde çok değerli yorumlar oldu. Ama olaylar gösteriyor, Taliban'ın bulunduğu, DEAŞ'ın (IŞİD) ortalığı altüst ettiği, İran'da görünen şeyler… Bu çekinmenin haklı olduğunu gösteriyor o zamanlar. Onu hissediyorlar, biliyorlar. Çünkü Türkiye ve Türk toplumunu, Osmanlı’yı ve Osmanlı toplumunu biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ilber Hocaİlber Ortaylıİyi PartiBuğra Kavuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevzuat dışı yapılan öğretmen ataması soruşturması AKP - MHP oyları ile reddedildi
Mevzuat dışı yapılan öğretmen ataması soruşturması AKP - MHP oyları ile reddedildi
BTP liderinin çıkışına Saadet'ten ilk açıklama
BTP liderinin çıkışına Saadet'ten ilk açıklama
TBMM, İYİ Parti'ye verilmesi gereken kontenjanı AKP'ye verdi
TBMM, İYİ Parti'ye verilmesi gereken kontenjanı AKP'ye verdi
Hüseyin Baş | BTP’yi altılı masaya alsınlar
Hüseyin Baş | BTP’yi altılı masaya alsınlar
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den Ünal'a tepki | SADAT kafası
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den Ünal'a tepki | SADAT kafası
Hedefte TTB var | MHP kapatılsın demişti, Erdoğan ismini değiştirecek
Hedefte TTB var | MHP kapatılsın demişti, Erdoğan ismini değiştirecek
MHP Manisa mitinginde olay çıktı | AKP ve MHP'liler birbirine girdi
MHP Manisa mitinginde olay çıktı | AKP ve MHP'liler birbirine girdi
Fakıbaba'dan 'Seçmene saygı' vurgusu
Fakıbaba'dan 'Seçmene saygı' vurgusu
AKP'yi sarsan istifa | Fakıbaba partisinden istifa etti
AKP'yi sarsan istifa | Fakıbaba partisinden istifa etti
Meclis'te Amasra gerginliği | Bakan'a istifa çağrısı
Meclis'te Amasra gerginliği | Bakan'a istifa çağrısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim