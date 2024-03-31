Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İmamoğlu | Bu kez 1 milyon farkla kazandık

Yerel seçimde, rakibine tarihi fark atan CHP, AKP'nin kalesi olan ilçeleri de almayı başardı. Erdoğan'ın evinin bulunduğu Üsküdar da kritik sayım sürüyor

31 Mart 2024 Pazar 23:34
İmamoğlu | Bu kez 1 milyon farkla kazandık






İmamoğlu | Bu kez 1 milyon farkla kazandık



Cumhuriyek Halk Partisi son yerel seçimlerde küllerinden yeniden doğdu. Seçim sonrası ikinci kez kamuoyunun karşısına çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önemli mesajlar verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'u açık ara farkla bir kez daha kazandı. İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, bir milyon oy farkla önde olduğunu duyurdu.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesin olmayan seçim sonuçlarını değerlendiriyor. İmamoğlu, "1 milyon oy farkla öndeyiz" dedi. 

İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"En son sizlerle paylaştığım süreçten bu yana artık seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. Şu anda bizim sistemimizde teknolojiyle birlikte elde ettiğimiz farklı veri akışlarının bir arada değerlendirilmiş haliyle yüzde 96'sının sonuçları elimizde var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkıyla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları, YSK, ilçeler ve il rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan. Şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde oyla sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.


Açıkçası yüzde 52'ye yakın oy oranımızla yüzde 39,5 civarında oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden hedeflerimiz ilçeler noktasında büyük oranda gerçekleşmiş olmamızdır. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler.


Yanı sıra 11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş, neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçeler. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Tuzla, Sancaktepe, Şile.

Ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim. İlçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında emek gösteren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum.

İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp, ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımıza ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasına sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte iletmeyi borç biliyoruz.

Onlara da demokrasinin düğününde çok değerli görev yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız düzeyinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz."


 

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel | TRT'nin yalancısıyım, CHP 1'nci parti oldu
Özel | TRT'nin yalancısıyım, CHP 1'nci parti oldu
Özgür Özel | Türkiye'de yeni siyaset kurulmalı
Özgür Özel | Türkiye'de yeni siyaset kurulmalı
Seçimin kaybedenleri | Akşener aday olmayacak
Seçimin kaybedenleri | Akşener aday olmayacak
Bahçeli oy vermeye yüzünde morluklarla geldi
Bahçeli oy vermeye yüzünde morluklarla geldi
Kopya adaydan skandal SMS'ler | CHP'li seçmene tuzak
Kopya adaydan skandal SMS'ler | CHP'li seçmene tuzak
Tamer Karadağlı'nın sözlerine tepki yağıyor
Tamer Karadağlı'nın sözlerine tepki yağıyor
İmamoğlu 17 Bakanlı seçim çıkarmasına meydan okudu
İmamoğlu 17 Bakanlı seçim çıkarmasına meydan okudu
Adayların Rekabeti Sosyal Medyada da Sürüyor
Adayların Rekabeti Sosyal Medyada da Sürüyor
Türkiye'den gidecekti, Hüseyin Başla tanıştı, aday oldu
Türkiye'den gidecekti, Hüseyin Başla tanıştı, aday oldu
Şükrü Genç | Oylarınızı sakın bölmeyin, biz kazanıyoruz
Şükrü Genç | Oylarınızı sakın bölmeyin, biz kazanıyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim