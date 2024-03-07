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İmamoğlu mal varlığını açıkladı | Sıra diğerlerinde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da seçimlere 24 gün kala mal varlığını kamuoyu ile paylaştı.

07 Mart 2024 Perşembe 11:16
İmamoğlu mal varlığını açıkladı | Sıra diğerlerinde






İmamoğlu mal varlığını açıkladı | Sıra diğerlerinde

AKP ve MHP'li adaylar suskunluğunu korurken CHP'li belediye başkan adayları mal varlıklarını açıklamaya devam ediyor. CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mal varlığı bildiriminde bulundu. İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve kendisinin mal varlığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu.

İmamoğlu, kendisinin ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun mal varlığını açıkladı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir'de arası olduğu görüldü.


Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkan, Muğla'da mesken, Trabzon'da kargir ev ve arsa ile Trabzon'da tarlası bulunduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 2013 tarihinde alınan 'Wolsvagen' marak JİP'i olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ise 2008 tarihinde alınan 8 bin TL değerinde silahı olduğu kaydedildi.

BANKA HESAPLARI

Ekrem İmamoğlu ile Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında bulunan mal varlıklarına da yer verildi.

Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.


MANSUR YAVAŞ DA AÇIKLAMIŞTI

CHP'de mal varlığını açıklayan ilk isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmuştu.

Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımla “Temiz ve şeffaf siyaset adına açıklıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilen belediye başkanlarının göreve geldikten sonra mal varlıklarını belediye binasına asacaklarını ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBB
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