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İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için hakkında soruşturma açıldı

16 Kasım 2020 Pazartesi 09:42
İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma


İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı TV programında yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için hakkında soruşturma açıldığını söyledi.
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat Programı'nda konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener "Sayın İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı.

Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Akşener, "Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İBBEkrem İmamoğlu
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