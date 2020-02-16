İmamoğlu'ndan Kahraman'a 'Gezi' desteği

Taksim Meydanı’nın, son dönemde Gezi Parkı ile ilgili süreçle hatırlandığını vurgulayan İmamoğlu, “Özellikle benim yol arkadaşım Tayfun Kahraman arkadaşım da o sürecin önemli isimlerindendi. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı olsun, diğer bakanlarla olsun yan yana oturup süreci çözme konusunda fedakarca o dönemin bakanları ile çalışmış bir arkadaşım. Ne acıdır ki, böyle özgür alanların güzelleşmesi mücadele eden insanlar, böyle kısır işlerle bugün yargılanan insanlar, onlarca yıl mahkumiyet talep edilen insanlar… Biz buna da karşıyız. Ne kadar yargı gibi gözükse de yargısız infaz gibi. Tayfun Bey ve diğer arkadaşların yanındayım” dedi.



TAKSİM / İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin buluşma noktaları olan meydanlara yeniden kimlik ve estetik kazandırmak amacıyla, “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesini hayata geçirdi. “Taksim Meydanı Uluslararası Kentsel Tasarım Yarışması” ile başlanacak bu süreçte, etkinliklerin yapılması ve görüşlerin paylaşılabilmesi için kurulan, “Geçici Sergi Platformu”, dün hizmete açılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun test sürüşünü gerçekleştirdikten sonra Taksim Meydanı’nda konumlandırılan platformu ziyaret etti. İmamoğlu’na platform ziyaretinde İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın eşlik etti.



“TAKSİM, ÖZEL BİR MEYDAN”



Platformun altındaki tanıtım panolarını inceleyen İmamoğlu, Polat’tan bilgi aldı. Vatandaşlar, bir anda karşılarında buldukları İmamoğlu ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, platform ve işleviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, şunları söyledi:



“İstanbul’un bütün meydanlarının tartışılması konuşulması fikirlerini söylemesi… Taksim Meydanı, bu meydanlar arasında çok özel bir öneme sahip, kalbi gibi. İstanbul’un birçok olayına tanıklık etmiş, bazen isyana, bazen kutlamaya, bazen şenliğe, şölene. Ama biz, meydanların artık iyi şeyleri anımsatmasını istiyoruz. Bu bakımdan yarışma süreçleri tasarladık. Yarışmaların da vatandaşların gözü önünde olması, puanlamalarının burada yapılması, bu platform ile Taksim’e sürece biraz daha yukarıdan bakabilme imkanı sağlamak; yukarıdan aşağıya ne oluyor, ne bitiyor, yani yaşanılıyor mu yaşanmıyor mu şehrin kalbi dediğimiz nokta, ona bakmak… Bu bağlamda önemli.”



“YARGISIZ İNFAZ GİBİ…”



“Taksim Meydanı, son dönemde Gezi Parkı ile ilgili süreci de hatırlatıyor. Toplumun, gençlerin tepkisini hatırlatıyor. Ve o süreçte ben de defalarca buraya geldim. İnsanlar; aslında bir özgür alanın, özgün alanın, ‘Ben yaptım değiştiriyorum’ anlayışı ile değil, toplumun uzlaşıyla bir süreç yönetimini talep etmişti. Özellikle benim yol arkadaşım Tayfun Kahraman arkadaşım da o sürecin önemli isimlerindendi. Şehir Plancıları Odası’nın İstanbul Şube Başkanlığı’nı yapıyor, sürece hizmet ediyor, devletin en üst seviyedeki insanlarıyla bu süreci sulh içerisinde çözüme kavuşturma konusunda fedakarlık yapan bir kardeşimdi. Biz o zamandan da tanışıyorduk. Sonra Beylikdüzü Belediyesi’nde bizim danışmanlığımızı yaptı sürece katkısı olan, iyi bir şehir plancısı olarak. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı olsun, diğer bakanlarla olsun yan yana oturup süreci çözme konusunda fedakarca o dönemin bakanları ile çalışmış bir arkadaşım. Ne acıdır ki, böyle özgür alanların güzelleşmesi mücadele eden insanlar, böyle kısır işlerle bugün yargılanan insanlar, onlarca yıl mahkumiyet talep edilen insanlar… Biz buna da karşıyız. Bu yargısız infaz gibi aslında. Ne kadar yargı gibi gözükse de yargısız infaz gibi. Tayfun Bey ve diğer arkadaşların yanındayım. Bu bağlamda Taksim’in bu tarz maneviyatı ve bizdeki hissiyatları var.”



“ORTAK AKIL, ORTAK AKIL, ORTAK AKIL…”



“Göreceksiniz burada yapacağımız yarışma teknik insanların katkısı, akademisyenlerin katkısı,toplumun öngörüleri çok güzel bir şekli önümüze koyacak. İnanıyorum buna. Ben bunun tılsımına, bu kentin insan kaynağına inanıyorum. Biz, onun peşindeyiz. Bu güzellik Taksim’e, Üsküdar’a Kadıköy’e Eminönü’ne Bakırköy Özgürlük Meydanı’na, Bağcılar Meydaın’na, Esenler Meydanı’na, Ümraniye’ye, Beylikdüzü’ne yansısın istiyoruz. Hep beraber bunu başaracağız, ortak akıl, ortak akıl, ortak akıl… Bakın içinde hiçbir siyasi tarafgirlik yok. İçinde herkes var. Tabiri caiz ise soframızı hep birlikte paylaşalım istiyoruz. Beraber ürünleri oraya koyalım istiyoruz. İnşallah onu birlikte başaracağız.”



İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında zorlukla da platforma çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü Müzik Topluluğu’nun (İSEMX) verdiği konseri dinleyen İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf taleplerini burada da geri çevirmedi. Bir süre konseri izleyen İmamoğlu, daha sonra meydanda bulunan, İBB’ye ait Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’ne yöneldi. İmamoğlu, platformdan galeriye kadar olan yaklaşık 300 metrelik mesafeyi, vatandaşların yoğun ilgisi altında zorlukla kat edebildi. Vatandaşlar, galeride incelemelerde bulunan İmamoğlu’nu, çiçekler ve alkışlar eşliğinde uğurladı.