İmamoğlu'na destek çığ gibi büyüdü | Saraçhane'de büyük buluşma

Karar açıklandı, İmamoğlu kürsüye çıktı | Nafile, nafile, nafile



İstanbul Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu Saraçhane meydanı tarihi akşama tanıklık ediyor. Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararının ardındn Saraçhane'de halka hitaben bir konuşma yaptı. İmamoğlu konuşma öncesi İYİ Parti Genel Başkanı'nı konuşma yaptığı otobüsün üstüne davet etti. Bu sırada, binlerce kişinin katıldığı İBB binası önünde, trafik ekiplerinin araç akışını kesmemesi dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu: Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş

Son dakika gelişmesi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası hakkında Saraçhane'de açıklamada bulunuyor. Yurttaşlara seslenen İmamoğlu, "Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiçkimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız" dedi.

AKŞENER; BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bu şarkı burada bitmez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Saraçhane’de konuşan Akşener, "Bundan yıllar evvel burada okuduğu şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Buradan sizlere seslenip, 'Bu şarkı burada bitmez' demişti. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi ama Meral Akşener olarak söz veriyorum; bu şarkı da burada bitmeyecek." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Ankara'dan yola çıkarak Saraçhane'ye giden Akşener, burada toplanan kalabalığa seslendi.

"Hey gidi Saraçhane ne çektiniz be!" diyen Akşener, "Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı." ifadelerini kullandı.

Kalabalığın yuhalaması üzerine Akşener, "Biz yuhalamayız, biz gereğini yaparız." karşılığını verdi.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Akşener, "O büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbullu’ya seslenip 'Bu şarkı burada bitmez' demişti. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum; bu şarkı da burada bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Verilen cezanın arkasında büyük bir korku var”

İktidarda yarından çok korkan bir irade olduğunu savunan Akşener, "İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar. İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında büyük bir korku var, size duyulan korku var, demokrasiye duyulan korku var, millet iradesine duyulan korku var. Evet onlar korkuyor ama biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat diyoruz." şeklinde konuştu.

“Kimler kimlerle beraber”

“’Sizi gönderiyoruz’ diyeceksiniz”

Akşener "Yıllar evvel bu meydanda şiir okuduğu için 'muhtar olmaz' denilen, onunla ilgili manşet atılan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Amma velakin o cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, o günün vesayetçileri... Allah'ım ne büyüksün, kimler kimlerle beraber, kimler ne hale geldi?" diye ekledi.

"Hükümet istifa" sloganları üzerine Akşener, "Onlar istifa etmez kardeşim. Ne olacak biliyor musunuz? Bugün bu kararı verenler, siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz; Türk milleti adına diyecekler. Evet siz Türk milletisiniz. Ne yapacaksınız, sandıkta gereğini yapacaksınız. O sandıkta hür iradenizle, helal oylarınızla, demokrasiyle 'Hadi bakalım sizi gönderiyoruz' diyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

“Bu cezayı sandıkta yırtacaksınız”

İYİ Parti lideri, "Asıl acı olanı sizin iradenizle, sizin gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şehr-i eminine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu millet benzer cezayı nasıl yırtmışsa, bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız, sandıkta yırtacaksınız, demokrasiyle yırtacaksınız." diye ekledi.

Akşener şunları söyledi:

"Üzülmeyin. Elbette sandıkta hesap verecek ama dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse, bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. Kendinize güvenin, iradenize güvenin. 31 Mart 2019'u hatırlayın. Ne yaptılar, birinci turda haksızlık yaptılar, abidik gubidik yaptılar. Ne oldu, 805 bin fark attınız. Dolayısıyla korkunun ecele faydası yok. Şimdi bugün burada bir irade var. Bu irade bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası, Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandın kardeşim. Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız. Bu haksızlığın karşısında duracağız. Bu millet hiçbir zaman istibdata boyun eğmedi. Ne diyoruz, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet."



*Yıllar önce şiir okuduğu için muhtar olamaz denilen bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Amma o Cumhurbaşkanı oldu. O günün korkakları, o günün vesayetçileri... Allah'ım ne büyüksün, kimler kimle berabet?

Ekrem İmamoğlu: "Her şey çok güzel olacak"

pic.twitter.com/6f7RoRGPxK — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) December 14, 2022

*Bugün o kararı verenler siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz? Türk milleti adına diyecekler. Siz Türk milletisiniz, ne yapacaksınız? Sandıkta gereğini yapacaksınız. Hür iradenizle, helal oylarınızla diyeceksiniz ki 'Hadi bakalım sizi gönderiyoruz.' Ve diyeceksiniz ki 'Korkunun ecele faydası yoktur.'

* Asıl mahkeme burası, Saraçhane'de kurulan mahkeme."



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.



Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve böylece siyasi yasak süreci başladı. Kararın İstinaf ve Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek.

İMAMOĞLU: YARIN ÇOĞALARAK DAHA FAZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ

Saraçhane'den yurttaşlara seslenen İmamoğlu, "Hangi çılgın sizin millete ait herhangi bir sürecin önüne set koyabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş? Hiçkimse. Bu akşam biriz, birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız" dedi.

İmamoğlu devamında da, "Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek, genel başkanlarımız burada olacak. Ama bu akşamın taçlanması için, size hitabı için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BU DAVA TÜRKİYE'NİN DÜŞTÜĞÜ DURUMUN ÖZETİDİR"

Akşener'in konuşmasının ardından yeniden konuşan İmamoğlu, "Yarın altılı masanın liderleriyle birlikte olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşacağız, birlikte dertleşeceğiz ama aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir" dedi.