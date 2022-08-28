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İsmail Kahraman, Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerine karşı çıktı

TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, Türk Ordusu'nun başta Yunan birlikleri olmak üzere, İngiltere, Fransa, İtalya ve isyancı çetecileri şehir şehir yenerek kazadığı Kurtuluş Savaşı'nı görmezden geldi. Kahraman'a göre 'Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanmamalı"

28 Ağustos 2022 Pazar 22:52
İsmail Kahraman, Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerine karşı çıktı

İsmail Kahraman, Şehirlerin kurtuluş yıl dönümlerine karşı çıktı



Türk halkının, emperyalist güçlere karşı, kendi yurdunu karış karış savaşarak verdiği mücadeleyi küçük gören TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, şehirlerin kurtuluş günlerinin kutlanmasına karşı çıktı. Sosyal medyada vatandaşlar Kahraman'ın sözleri için "Galiba zihni hala işgal altında" diyerek tepki gösterdi.

İŞGALDEN KURTULUŞ KUTLANMAZMIŞ

Şehir kimliği ve milli Türk kimliğinin oluşmasında önemli yer tutan tarihi olayların anılmasına karşı çıkan İsmail Kahraman, Yunan, Rum ve Ermeni işgalcilerin "Felaket" olarak gördüğü önemli günlerin kutlanmaması gerektiğini söyledi.

Rize'nin fethinin 561’inci yılı etkinliklerinde konuşan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıl dönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz" dedi.


Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla Valilik, Belediye ve Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı (RİDEVA) tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.


Kent merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından 150 metrelik Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vali Kemal Çeber, AKP Milletvekili Osman Aşkın Bak, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Yusuf Yılmaz, RİDEVA Başkanı Recep Albayrak ve vatandaşların katıldığı yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Mehteran takımı eşliğinde 150 metrelik bayrakla yapılan yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde sona erdi.

Kültür merkezinde TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman’ın da katılımıyla ‘Rize’de tarihi bir an, Fatih Sultan Mehmed Han’ vecizesiyle etkinlik gerçekleştirildi.

"FETİHLER KUTLANIR"

Programda konuşan TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş, kim diyor? Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. 'Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim' diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır, böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim, kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki. 2 Mart'ta da aynı şey var. Ruslar çekildi gitti. Çarpışmadık, dövüşmedik, vuruşmadık. Tarihi doğru dürüst niye bilmiyoruz? Övünecek büyük bir tarihimiz varken kölelikten kurtulduğumuz tarihe niye bayram diyeceğiz. Fethettiğimiz tarihe diyeceğiz” dedi.

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İsmail Kahraman
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