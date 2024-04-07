Türk topraklarını istila eden İsrail tohumunu MHP'li vekil ithal etmiş



Anadolu topraklarında yüzlerce yıllık tohum saklama geleneğini sona erdiren, yerli tohum kullanılmasını yasaklayan genelgelerle Türk topraklarını ithal tohuma bağımlı hale getiren AKP iktidarlarının ekmeğine MHP'li ithalatçılar yağ sürmüş. İsrail'in ünlü tohum şirketi'nin Antalya'daki ortağı, bir dönem ithal tohuma bayrak açan merhum Bakan Osman Durmuş'un kemiklerini sızlatacak cinsten. Merhum Osman Durmuş'un ithalatına şiddetle karşı çıktığı GDO'lu gıda ve ithal tohumlar son Türk yurdunu istila ederken, ithalatçılar arasında bir MHP'linin yer almasına sosyal medyadan tepkiler yağıyor. İsrailli tohum üreticisi şirketin Türkiye ayağında MHP Antalya milletvetilli Hilmi Durgun çıktı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, GDO'lu ürünlerin Türkiye'ye sokulmadan önce biyogüvenilir olduğunun tespit edilmesi, bu tespitin Türkiye'de yapılacak araştırmalarla da teyit edilmesi gerektiğini söyledi. Uluslararası kartellerin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Durmuş, "Hükümet ne yaparsa yapsın 2 büyük firma, ürünlerini Türkiye'ye sokacak. Bunu engellemeye Hükümetin gücü yetmez" dedi. Hayvanlara GDO'lu yemlerin yedirilmesi halinde hayvan eti tüketen insanların da GDO'lu yemlerden etkilenebileceğini belirten Durmuş, "Genetiği değiştirilmiş tohum ithal edilmemeli. Tohumlar asla gen modifiye olarak ihtal edilmeli, eğer ithal edilecekse üzerinde GDO'lu olduğuna yönelik işareti, etiketi, güvenilir olduğu bilgileri olmalı. GDO'lu her ürün incelenmeli, 5-10 yıllık etkileri araştırılmalıdır" diye konuştu. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısı Tarih: 14 Ocak 2010



İsrail ile tohum ticareti yapan firma MHP’li milletvekiline ait çıktı

MHP Milletvekili Hilmi Durgun'un İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Metin Cihan, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa Group'un Türkiye ayağının başında MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun'un bulunduğunu ortaya çıkardı.

Cihan’ın sosyal medya hesabından aktardığına göre MHP'li milletvekili Durgun, şirketin Türkiye ayağı olan Agrosel firmasının sahibi konumunda.

Durumu ortaya çıkaran gazeteci Metin Cihan, X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" ifadelerini kullandı.

MHP Antalya Muratpaşa İlçe Yöneticiliği, Antalya İl Başkan Yardımcılığı ve Antalya İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Hilmi Durgun, 2023 Genel Seçimleri'nde de MHP saflarında milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

