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İstanbul'da ne kadar mülteci - göçmen var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'da şu anda 2,5 milyona yakın, yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" sözlerine İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 21:42
İstanbul'da ne kadar mülteci - göçmen var?

İstanbul'da ne kadar mülteci - göçmen var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şehir geneline yerleşen ve yaşayan sığınmacı, göçmen, mülteci ve diğer tanımlamalar adı altında 2.5 milyon yabancının bulunduğunu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, resmi makamların kaydını tuttuğu kişilerin sayısını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancının bulunduğunu bildirdi.


Başkanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul ilinde sığınmacı, mülteci veya oturma izni almış 2,5 milyona yakın yabancı yaşadığı" yönündeki açıklamasının, İstanbul'daki gerçek durumu yansıtmadığını belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere, tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır."

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Mülteci Sayısı
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