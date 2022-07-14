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İstanbul Valiliği'nin 15 Temmuz kazası

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü için İstanbul Valiliği'nin hazırladığı sosyal medya mesajında, Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferi görüntüleri kullanıldı

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:59
İstanbul Valiliği'nin 15 Temmuz kazası

İstanbul Valiliği'nin 15 Temmuz kazası 

İstanbul Valiliği, sosyal medyada kullandığı 15 Temmuz yıldönümü mesajında, İBB önünde toplanan mahşeri kalabalık görseline yer verildi. Ancak görselde yer alan vatandaşlar 15 Temmuz nedeniyle  değil, Ekrem İmamoğlu'nun seçim zaferini kutlayanlar olduğu anlaşılınca Valilik söz konusu mesajı yayından kaldırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 15 Temmuz'un yıldönümü kapsamında yapılacak Saraçhane buluşması çağrısında Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı için mazbata aldığı günün görüntüleri kullanıldı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Fatih Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı program için bir video yayınladı.

Bir dakikalık videonun 49'uncu saniyesindeki görselde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbata aldıktan sonra İBB’nin Saraçhane binası önünde yaptığı kutlamanın görüntüleri yer adı.

Ali Yerlikaya’nın Twitter hesabından paylaşılan video, İmamoğlu’nun mazbata aldığı görüntüler çıkarıldıktan sonra yeniden paylaşıldı.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulİBBValilik
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