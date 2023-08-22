Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

İstenmeyen müdüre ziyareti AKP'li vekil gizledi

Karaman'da Ensar Vakfı'na bağlı yurtlarda ortaya çıkarılan tecavüz olaylarının gizlenmesinde rolü olan Asım Sultanoğlu, AKP'nin başına dert oldu.

22 Ağustos 2023 Salı 14:05
İstenmeyen müdüre ziyareti AKP'li vekil gizledi

İstenmeyen müdüre ziyareti AKP'li vekil gizledi

Şanlıurfa'ya il milli eğitim müdürü olarak atandığı günden bu yana tepki çeken Asım Sultanoğlu'na ilk ziyareti AKP'li milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı yaptı. Ancak Yazmacı ziyareti kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmazken, il milli eğitim müdürlüğünün hesabından yapılan paylaşım da kaldırıldı.

Karaman'da Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa cinsel istismar davası kapsamında hakkında soruşturma açılan dönemin İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepkiler sürüyor.

Başta CHP olmak üzere ildeki çeşitli siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin Sultanoğlu'na karşı eylemleri sürerken tepki çeken müdüre AKP'den ise "tebrik" ziyareti geldi.

Ziyareti yapan isim de AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı oldu. Ancak AKP'li vekil ziyaretin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşmadı.

Tepki çeken ziyaret, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı, Milli Eğitim Müdürümüz Asım Sultanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu” paylaşımıyla ortaya çıktı. 

Bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaşımı da bir açıklama yapılmaksızın kaldırıldı.

CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolları, Ensar Vakfı’na bağlı yurtlarda 45 çocuğa cinsel istismar davasında hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasına tepki göstererek, istifasını istemişti. CHP Şanlıurfa İl Kadın Kolu Başkanı Şükran Güzel Zent, ‘demokrasi nöbetine’ başlayacaklarını açıklamıştı. 


 

Son Güncelleme: 22.08.2023 23:08
Anahtar Kelimeler:
AkpEnsar Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu İBB için yeniden adaylığa yürüyor
Ekrem İmamoğlu İBB için yeniden adaylığa yürüyor
Yatağan Termik Santrali için mahkeme kararı uyarısı
Yatağan Termik Santrali için mahkeme kararı uyarısı
BTP Lideri Baş | Toprağını satan yaşayacak vatan bulamaz
BTP Lideri Baş | Toprağını satan yaşayacak vatan bulamaz
Devlet Bahçeli ormanı düşmanı LİMAK'ı savundu
Devlet Bahçeli ormanı düşmanı LİMAK'ı savundu
Dere yatağına tehlikeli aktif karbon tesisi kurmuşlar
Dere yatağına tehlikeli aktif karbon tesisi kurmuşlar
Vatandaş ilaç bulamazken, Suriyeliye bedava dağıtılıyor
Vatandaş ilaç bulamazken, Suriyeliye bedava dağıtılıyor
Memleket Partisi'nin il başkanlığını çaldılar
Memleket Partisi'nin il başkanlığını çaldılar
Yeni kabinede sürpriz isimler | Şimşek geri döndü
Yeni kabinede sürpriz isimler | Şimşek geri döndü
TBMM'de vekiller arasında oda kapma yarışı
TBMM'de vekiller arasında oda kapma yarışı
Akşener | Kara propagandaya karşı milletimiz olgunluk gösterdi
Akşener | Kara propagandaya karşı milletimiz olgunluk gösterdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim