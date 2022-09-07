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İYİ Parti'den Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu

TV100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı adlı programda İYİ Parti'li yöneticilerin belediyelerden ihale aldığını bildiğini ileri süren Barış Yarkadaş için, Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz suç duyurusunda bulundu

07 Eylül 2022 Çarşamba 21:24
İYİ Parti'den Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu


İYİ Parti'den Barış Yarkadaş hakkında suç duyurusu

HDP'li bakan tartışması içinde Altılı Masayı dağıtmayı hedefleyen Barış Yarkadaş'ın dün akşam canlı yayında ortaya attığı iddialar için, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz,. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Poyraz bugün sacılığa verdiği suç duyurusunda çarpıcı detaylara yer verdi. 

Poyraz'ın suç duyurusu şu şekilde;

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA,

Suç Duyurusunda Bulunan : Uğur POYRAZ

Vekili : Av. Eray GÜLCÜ

Şüpheli : Barış YARKADAŞ

Suç : TCK 267/1, TCK 278

Suç Tarihi : 05.09.2022

Açıklamalar :

Barış Yarkadaş, 05.09.2022 tarihinde tv100 kanalında katıldığı “Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı” programında; müvekkilimin Kurucular Kurulu Üyesi, Genel İdare Kurulu Üyesi ve aynı zamanda da Genel Sekreterlik görevini yürüttüğü İYİ Partiyi ve İYİ Parti yöneticilerini kastederek aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Programın 2 saat 16. dakikasında;

“…., İYİ PARTİNİN gereksiz yere bu milliyetçilik gösterisinin içine girmesini anlayamadım…” demek suretiyle doğrudan İYİ Parti ve İYİ Parti yöneticilerini kastederek;

“…şimdi siz HDP’li seçmenden yerel seçimde,HDP’li seçmenin oyunu alacaksınız, HDP’li seçmenlerin katkısı ile seçilen Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz Büyükşehir Belediyelerinden ihaleler alacak.Tek tek biliyorum bana söyletmesinler, konuşturmasınlar beni. HDP’lilerin verdikleri oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlıklarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak ondan sonra da diyeceksiniz ki efendim biz HDP’yi meşru saymıyoruz…”

Programın 2 saat 42. dakikasında;

“…. Kardeşim, HDP’lilerin oyları ile seçilen belediyelerde daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri kabul ediyorsanız, orada dağıtılan ihalelerden eşleriniz, dostlarınız, akrabalarınız ihaleler alıyorsa burada bir sorun yok da HDP’li bakan olunca mı sorun oluyor...”

Barış YARKADAŞ, yukarıdaki açıklamaları ile;

  • Büyükşehir Belediyelerinden, İl ve İlçe Belediyelerinden İYİ Parti yöneticilerinin “yakın çevrelerinin” ihale aldıklarını,
  • Bunları tek tek bildiğini, “bana söyletmesinler, konuşturmasınlar” vurgusu ile de tüm detaylara vakıf olduğunu,
  • Belediyelerde ihalelerin dağıtıldığını,
  • İYİ Parti yöneticilerinin eşlerinin, dostlarının ve akrabalarının dağıtılan ihaleleri aldıklarını ifade etmiştir.

İhale dağıtılması” iki taraflı bir durumdur. Yani hem ihaleyi yapan belediyelerin Başkanlarını ve idari kadrolarını hem de dağıtılan ihaleleri alanları kapsar.

Barış YARKADAŞ’ın“TEK TEK BİLİYORUM, SÖYLETMESİNLER, KONUŞTURMASINLAR”  beyanı;4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa açıkça aykırı ihaleleri ve TCK 235 ve devamında yer alan “İhaleye Fesat Karıştırma Suçuna” ilişkin bilgisi olduğu anlamını taşır.

4734 Sayılı Yasaya muhalefet ile TCK 235 ve devamında düzenlenen “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarını yetkili makamlara bildirmemek Türk Ceza Kanunumuzda 278. maddede düzenlenen “Suçu Bildirmeme” suçunu oluşturmaktadır.

İşlenmekte olan ve/veya işlenmiş olan suçların TEK TEK BİLİNMESİ ANCAK SÖYLENMEMESİ ve KONUŞULMAMASI TCK 278. maddesinde düzenlenen “Suçu Bildirmeme” suçunun maddi ve manevi unsuru oluşturmaktadır.

Barış YARKADAŞ’ın bu beyanı müvekkilim dahil olmak üzere İYİ Parti’nin tüm yöneticilerini ve yetkililerini kapsamaktadır.

İYİ Parti’de Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevini de yürüten bir hukukçu olan müvekkilim ve ailesi Barış YARKADAŞ’ın bu ifadeleri sebebi ile kamuoyunda zan altında kalmışlardır.

Barış YARKADAŞ tarafından, şikayetimize konu beyanlarına ilişkin bir bilgi, belge sunulamadığı takdirde de bu sefer de TCK 267/1’de düzenlenen “İftira” suçu oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Başkanlarını, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını, Belediyelerin İdari Kadrolarını, müvekkilim de dahil olmak üzere İYİ Partinin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

Netice ve Talep :

Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız, Sayın Başsavcılığınız tarafından da re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

  • Barış YARKADAŞ’ın katıldığı tv programındaki beyanlarının titizlikle araştırılmasını,
  • “İhale Dağıtmak” beyanı esas alınarak 4734 Sayılı Yasaya muhalefet ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarını “TEK TEK BİLMESİNE RAĞMEN SÖYLEMEYEREKve  KONUŞMAYARAK” yetkili makamları bilgilendirmediği için TCK 278. madde gereği “Suç Bildirmeme” suçundan,
  • Tek tek bilmiyor, söyleyecek ve konuşacak bir bilgisi ve belgesi olmadığı takdirde de TCK 278. maddesinde “Suçu Bildirmeme”suçu oluşmayacağı için TCK 267/1’de düzenlenen “İftira” suçundan cezalandırılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 06.09.2022

         Uğur POYRAZ

     Vekili

             Av. Eray GÜLCÜ

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YarkadaşBarış YarkadaşSuç Duyurusuİyi Parti
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