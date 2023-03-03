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İYİ Parti Masa'dan kalktı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamaların ardından İyi Parti'nin Altılı Masa'dan ayrıldı mı sorularına yanıt Koray Aydın'dan geldi.

03 Mart 2023 Cuma 19:40
İYİ Parti Masa'dan kalktı mı?

İYİ Parti Masa'dan kalktı mı?


Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tavrı Altılı Masa'nın kurulduğu günlerden itibaren en zor günlerini yaşıyor. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın, "İYİ Parti masadan çekildi mi" sorusuna "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz" şeklinde yanıt verdiği iddia edilirken, Aydın iddiaları yalanlayarak "Gazetecilere 'masadan kalkmadık' şeklinde bir açıklamam olmamıştır" dedi.


İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugünkü Genel İdare Kurulu'nu toplantısının ardından, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı önerisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediklerini açıkladı. Akşener, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı önerdi.


MASADAN KALKTI MI?

Akşener'in açıklamaları 'masadan çekildiğine yönelik' anlaşıldı.

Kısa Dalga'dan Esra Tokat'a konuşan kurmaylar ise ''Masadan kalkmadık, önerilerimizi sunduk'' değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, "İYİ Parti masadan çekildi mi" sorusuna "Masadan kalkma gibi bir durum yok. Genel başkanımız Akşener de zaten bu yönde açıklama yaptı. Daha fazla bir şey söylememiz uygun olmaz" karşılığını verdi.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat ise "Masadan 'biz' kalkmadık. Siz de dinlediniz Meral Hanım'ı... Yorum sizin" şeklinde imalı bir cevap vererek masadan 'İYİ Parti'nin kalkmadığını' ifade etti.

Sunat, ''Masadan diğer adayların tartışılması sonucu kaldırılmaya mı itildi'' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Akşener'in açıklaması sonrası basına demeç veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Aliağıroğlu ise "Masadan kalkmadık, biz aday önerimizi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olarak sunduk. Bunu kamuoyuna açıkladık ve bunun değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.

KORAY AYDIN'DAN 'DÜZELTME'

Çıkan haberlerin ardından Koray Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in basın açıklaması sonrasında yorum soran gazetecilere; 'masadan kalkmadık' şeklinde bir açıklamam olmamıştır. Tam tersine sorulara ısrarla; 'Genel Başkanımızı dinlediniz, ne dediyse o' şeklinde cevap verdim. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Son Güncelleme: 03.03.2023 19:43
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Altılı Masa6lı MasaMeral AkşenerKemal Kılıçdaroğlu
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