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İYİ Parti, seçimden önce kongreye gidiyor

İl ve ilç kongrelerini önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlayacak olan İYİ Parti, 3'ncü büyük kurultay sürecini başlatıyor

30 Eylül 2022 Cuma 16:59
İYİ Parti, seçimden önce kongreye gidiyor

İYİ Parti, seçimden önce kongreye gidiyor

İYİ Parti'de seçim öncesi kongre kararı verildi. Kurultay sürecinin 7 Ekim'de ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla başlayacağı duyuruldu.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı, Milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda partinin 3’üncü olağan kurultayının yapılması kararı alındı.

Kurultay sürecinin 3 Ekim’de ilçe ve il kongreleriyle başlaması ve ardından 3’üncü olağan kurultayın yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin, teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiKongre
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