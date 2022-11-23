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İYİ Parti ve CHP'den ayrılıp AKP'ye geçtiler

İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın partisinden istifa etti. ve AKP'ye geçti, İYİ Parti ve CHP temsilcilerinden sert tepki geldi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 18:14
İYİ Parti ve CHP'den ayrılıp AKP'ye geçtiler

İYİ Parti ve CHP'den ayrılıp AKP'ye geçtiler



İYİ Parti listesinden Millet İttifakı desteğiyle Nazilli'de son yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı'na seçilen Kürşat Engin Özcan'ın AKP'ye katıldı, İYİ Parti ve CHP tabanından tepkiler durmuyor. Dün CHP il başkan yardımcısı Mustafa Ertekin'in istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından bugün de İYİ Parti oyları ile seçilen  Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan AKP saflarına geçti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a sert tepki gösterdi. Çerçioğlu, "Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'naydı. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Mustafa Ertekin, görevinden istifa edip AKP'ye katıldı. Ancak Ertekin, yeni partisinin rozetini taktığı bugüne kadar sosyal medya hesabındaki "128 milyar dolar nerede?" göndermeli profil fotoğrafını kaldırmadı.

2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan'ın dün partisinden istifa ettiği ve AKP'ye katılacağı öğrenilmişti. Özcan'ın AKP'ye geçişi bugün AKP Grup Toplantısı'nda kürsüden ilan edildi. Özcan'ın parti rozeti AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. 

Kürşat Engin Özcan'la birlikte muhalefet saflarında iken AKP'ye katılan bir başka isim de Mustafa Ertekin oldu. CHP Aydın İl Başkan Yardımcılığı ve İl Saymanlığı görevini yürüten Ertekin, bugün AKP Grup Toplantısı'nda yeni partisine geçti.

AKP'ye katılan Ertekin'in Facebook hesabında kullandığı profil fotoğrafı da dikkat çekti. Ertekin'in yaptığı paylaşımlarla güncel olarak kullandığı anlaşılan Facebook hesabında, "128 milyar dolar nerede?" göndermesi yapılan profil fotoğrafını kaldırmadığı görüldü.


Aydın’da İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan partisinden istifa etti ve resmen AKP'ye katıldı. Özcan'ın parti rozeti, bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda da bu geçiş gündem olurken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Özcan’a sert tepki gösterdi.

Başkan Çerçioğlu, “Halkın oyu Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'naydı arkadaşlar. Halkın oyuyla değil. Ben o bölgede çalıştığım emeklerimi hakkımı helal etmiyorum!” diye konuştu. Konuşma sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Öte yandan Özcan’ın AKP’ye geçmesi meclis çoğunluğunda bir değişikliğe neden olmadı.


 

Son Güncelleme: 23.11.2022 18:21
Anahtar Kelimeler:
AydınİstifaNazilli
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