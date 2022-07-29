İYİ Parti | Venezuella'yı bırak, Karadeniz'e bak



Afrika'nın ardından Latin Amerika ülkelerinden arazi kiralayarak tarım yapma projelerine milyonlarca dolar harcayan iktidara İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı'ndan tepki geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

Fındıkta rekolte tahmini ve piyasa fiyatı oluşumu sürecinde her yıl tekrarlanan oyun, şimdi yeniden sahnelenmeye başladı.

Geçen yıl 680 bin ton olarak tespit edilen fındık rekoltesini Tarım Bakanlığı “alavere dalavere” ile 760 bin tona çıkartmıştı. Bu yıl da TÜİK'in 729 bin ton açıkladığı rekolteyi Tarım Bakanlığı 30 bin ton fazla ile 759 bin ton olarak düzeltti. Yani yıllardan beri fındık üreticilerinden ürününü ucuza almak için çevrilen alavere dalavere; “Alavere dalaverecilere pabuç bırakmayız.” diyen ve fındık üretilen şehirler arasında Giresun’u saymayacak kadar sınırlı bir bilgiye sahip sayın Erdoğan’ın bizzat kendi elleriyle yapılıyor.

Ayrıca sayın Erdoğan’ın “alavere dalavere” derken alivrecileri yani Karadeniz’de önceden ürün satın alan, bedelini ödeyen ve avans sağlayan fındık komisyoncularını kastetmiş olmasından da şüphe duyuyoruz. Eğer sayın Erdoğan alivrecilere pabuç bırakmak istemiyorsa da kendisine daha çotanak tutumundan önce fiyatı açıklaması gerektiğini hatırlatırız.



FINDIK FİYATI EN AZ 74 TL OLMALI

Biz İYİ Parti olarak iktidarın bilimden, akıldan ve halktan kopuk olarak yönetmeye çalıştığı ülkede; önemli bir açığı kapatarak veriye dayalı, bilimsel hesaplamalarla politikalarımızı oluşturuyoruz.

Fındık fiyatını hesaplarken de aynen böyle yaptık. Çiftçilerin kullandıkları arazinin kira değerini, bahçe ve ekipmanların amortismanını, tesis yıpranma değerini yani çiftçilerimize yıllardır unutturulan bütün giderleri hesaba kattık. Hesapladığımız maliyetin üstüne fındık üreticimizin yüzü gülsün diye de %20 kâr ekledik.

İşte bu yüzden İYİ Parti olarak çiftçimizin para kazanması ve emeğinin karşılığını alması için fındık fiyatının en az 74 TL olması gerektiğini söylüyoruz.

Sayın Erdoğan’a çağrımızdır.

Eğer dediğin gibi fındık üreticilerini enflasyona ezdirmeyeceksen çiftçilerimizin tüm giderlerinin üzerine %20 kâr koy ve fındık fiyatını 74 TL'nin üzerinde açıkla!

Bunun yanında eğer Karadenizli vatandaşımızı, çiftçimizi düşünüyorsan; onların fındıktan sürdürülebilir bir katma değer sağlamasını istiyorsan İYİ Parti’nin aşağıdaki çözüm önerilerini bir an önce uygulamaya başla.

- Özellikle Giresun’da, Trabzon’da yaşlanmış bahçeleri gençleştirmek için çiftçimize destek olup fındıkta verimliliği sağla.

- Alan bazlı destekten üretim bazlı desteğe geçerek fındıkta üretimi ve verimliliği arttıracak bir teşvik mekanizması getir.

- Fındık Tanıtım Grubu’nda aldığın 300 milyon TL’yi geri ver ve fındık üreticisinin Türk fındığının dünyadaki marka değerini arttırmasına yardımcı ol.

- Fındık üreticimizi yurt içindeki ve yurt dışındaki güçlü lobilere karşı koruyacak denetleme ve düzenlemeleri getir. Dünya devlerinin üretim zincirinin tamamına hâkim olmasını engelleyerek rekabet koşullarının çiftçimizin lehine oluşmasını sağla.

- Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Düzce’yi “Tarım Organize Bölgesi” olarak ilan edip Fındık Sanayi Üsleri kur.

Ülkemiz dünyada tekel olduğu fındıktan yalnızca 2.5 milyar dolar ihracat geliri elde ederken; bizim fındığımızı kullanan yabancı bir şirketin 10 milyar Euro ciro yapmasının tek sebebi AKP iktidarında izlenen yanlış ve yanlı tarım politikalarıdır. Dünyada en fazlasının ve en lezzetlisinin ülkemizde üretildiği fındık ve onu alın teriyle üreten çiftçimiz işini bilmeyen politikacıların ve yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılamaz. İYİ Parti olarak bırakmayacağız.

İYİ Parti olarak bizler, çiftçimizin emeğini savunmaya devam edeceğiz.