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İYİ Partili Lütfü Türkkan video paylaşıp özür diledi

Bingöl'de şehit yakını bir vatandaşın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterirken sakinleştirmek isteyen Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, gece yarısı özür diledi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 05:44
İYİ Partili Lütfü Türkkan video paylaşıp özür diledi

İYİ Partili Lütfü Türkkan video paylaşıp özür diledi


Bingöl'de yaşanan olay sonrası bir video yayınlayan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan vatandaşlardan özür diledi. Türkkan konuşmasında, "Gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim" diye konuştu.


İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de yaşanan olay sonrası Twitter hesabından 'Milletimize arzımdır' başlığı ile bir video yayınladı.

Türkkan, paylaştığı videoda olayla ilgili, "Yaşanan talihsiz hadiseyle ilgili bu videoyu çekmeye karar verdim. Bingöl'de daha önce Sayın Meral Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak, şimdi burada ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu, o kalabalıktan uzaklaştırmak isterken ciddi küfürlere de maruz kaldım, onların bir kısmı o videoda yoktu. Hatta 'küfretme' diye de birkaç defa ikaz ettim. Netice itibariyle gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bunlar hiç doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan ifadeler. Bunun da farkındayım" açıklamasında bulundu.

'BÜTÜN MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Türkkan, videonun devamında ise özür dileyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben burada başta bütün milletimizden, bir kadın olması hasebiyle Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün kadınlardan, partililerimizden ve arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Doğru bir iş değildi bu yanlış bir şeydi ama o sinir gerginliği, o atmosferin getirdiği belki de fazla bir heyecan, doğru olmayan, bana da hiç yakışmayan, şimdiye kadar da doğru bulmadığım, herkesi yadırgadığım bu konuda böyle bir hata yapmaya sevk etti. Tekrar bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum."

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Lütfü TürkkanVideo özür
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