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İzmir Konak'a devlet gücüyle AK Parti çıkarması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u devletin tüm basın yayın organları ve onlarca yandaş kanalın ortak canlı yayınla adeta medya savaşı başlatan AK Parti, İzmir Konak'a devletin tüm imkanlarını severber etti.

27 Ocak 2024 Cumartesi 17:43
İzmir Konak'a devlet gücüyle AK Parti çıkarması






İzmir Konak'a devlet gücüyle AK Parti çıkarması


Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor. Sandık başına gitmek için geri sayım sürerken, hem iktidar hem de muhalefet için kritik öneme sahip olan İzmir'de dikkat çeken bir yarış var. AK Parti İzmir için 2 önemli koltuğa iki milletvekilini aday gösterirken, CHP'li eski Bakan Hakan Tartan da CHP'nin Konak Belediye Başkan Aday Adayı olarak AK Partili adayların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

AK Parti büyük önem verdiği İzmir seçimleri için iki önemli makama etkin çalışmalar yapan iki milletvekilini aday yaptı. İzmir Büyükşehir'e İzmir milletvekili Hamza Dağ’ı aday gösteren AK Parti, kent merkezi Konak için de 3 dönem İzmir milletvekili olan Ceyda Bölünmez Çankırı’yı seçti.

AK Parti’nin bu tercihlerle ‘devlet gücü’nü arkasına almayı ve böylelikle propaganda sürecinde avantaj sağlamayı hedeflediği ifade edildi.

CHP’nin adayı ise pazartesi günü belli olacak. 2009 - 2014 yerel seçiminde rekor oy alan ve bugüne kadar Konak Belediye Meclisi'nde ittifaksız 29 üye ile tarihi bir başarı elde eden Dr. Hakan Tartan’ın AK Partili iki milletvekiline karşı ‘İzmir’e bir çok hizmetleri olmuş’ eski bir milletvekili, Başkan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak CHP’nin önemli kozu olduğu gözleniyor.

Türkiye’nin ilk Kadın Müzesi’nin kurucusu olarak Kadın Dernekleri’nin de desteğini alan Tartan’ın bir başka artısı da Bakanlığı döneminde İzmir’de önemli bir nüfusa sahip olan Balkan göçmenleri için yaptığı çalışmalar.

Bunlardan en önemlisi olarak Bulgaristan göçmeni soydaşların yurtdışı hizmetlerinin sigorta sistemine aktarımı ve emeklilik haklarının verilmesi sayılıyor.

Büyükşehir sürecinde sıkıntılar yaşayan CHP’nin ‘Tartan formülü’ ile İzmir genelinde bir toparlanma yaşayacağı da ifade ediliyor. Siyasi çevreler; ‘ AK Parti iki milletvekili ile güç gösterisi yapacak, CHP ise Hakan Tartan’ın bakan ve devlet adamı kimliği ve mütevazı, halkın içinde olan yapısı ile ağırlığını koyacak’ yorumunu yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimlerIzmirKonak
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